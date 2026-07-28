Diésel llega a Q46 mientras diputados analizan el subsidio

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Las gasolineras de Villa Canales mostraron un precio de Q46 en el diesel en el Servicio Completo, esto en el centro de ese municipio.

OTRAS NOTICIAS: Iniciativa para aprobar subsidio a los combustibles divide opiniones en el Congreso

En la ruta que comunica el centro de Villa Canales con la circunvalación al lago de Amatitlán, automovilistas reportaron que en algunas estaciones de servicio el diésel alcanzó los Q46 por galón en la modalidad de servicio completo.

En otras gasolineras, el precio del diésel se ubicó en Q45 con servicio completo y en Q44 en autoservicio. Mientras tanto, la gasolina superior se cotizaba en Q42 y la regular en Q41 por galón.

Los conductores de vehículos ven con preocupación como el precio sube sin control. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Analizan

La propuesta del presidente Bernardo Arévalo para subsidiar los combustibles ya fue enviada al Congreso de la República, donde deberá ser conocida por los diputados.

Cabe aclarar que dicha iniciativa divide opiniones en el Congreso. Mientras la bancada oficialista impulsa que el proyecto sea conocido y aprobado en el menor tiempo posible, los bloques de oposición consultados coinciden en que la propuesta requiere un análisis previo

Incluso, en algunos casos se plantea descartarla para buscar mecanismos alternativos que reduzcan el costo de los combustibles sin recurrir a un nuevo subsidio.