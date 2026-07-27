Iniciativa para aprobar subsidio a los combustibles divide opiniones en el Congreso

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Oficialismo pide aprobarlo de urgencia y la oposición exige un análisis o plantear otras alternativas.

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La iniciativa de ley que busca crear un nuevo subsidio temporal para el diésel y la gasolina regular llegó al Congreso con un panorama político complejo.

Mientras la bancada oficialista impulsa que el proyecto sea conocido y aprobado en el menor tiempo posible, los bloques de oposición consultados coinciden en que la propuesta requiere un análisis previo

Incluso, en algunos casos se plantea descartarla para buscar mecanismos alternativos que reduzcan el costo de los combustibles sin recurrir a un nuevo subsidio.

Las diferencias quedaron evidenciadas pocas horas después de que la iniciativa fuera presentada en la Dirección Legislativa.

El oficialismo sostiene que el alza de los combustibles constituye una emergencia económica que amerita una respuesta inmediata, mientras que diputados de varios bloques consideran que el proyecto aún debe ser estudiado antes de llegar al Pleno.

Diputados de oposición plantean revisar la fuente de financiamiento del subsidio e incluso evaluar alternativas distintas antes de respaldar la iniciativa. (Foto: Congreso / Soy502)

El diputado oficialista Raúl Barrera afirmó que el Congreso debería alcanzar un preacuerdo para que la propuesta pueda convertirse en decreto durante la presente semana.

Argumentó que las familias enfrentan un impacto económico derivado del incremento en el precio del diésel y sostuvo que el Legislativo debe atender el llamado del presidente Bernardo Arévalo para responder a la emergencia económica.

Incluso planteó la posibilidad de que la iniciativa sea conocida y aprobada de urgencia nacional en la sesión extraordinaria prevista para el miércoles, siempre que existan las condiciones legales y políticas para ello.

Sin embargo, la postura no encuentra eco entre las bancadas de oposición consultadas.

El jefe del bloque Vamos, Allan Rodríguez, cuestionó que el Ejecutivo trasladara al Congreso la responsabilidad de resolver el problema y sostuvo que antes de autorizar nuevos recursos deben presentarse cuentas claras sobre la ejecución del subsidio anterior.

Además, reiteró que su bancada continuará impulsando otras alternativas, entre ellas la reducción o eliminación de algunos impuestos relacionados con los combustibles y la circulación de vehículos, al considerar que ese mecanismo podría aliviar de forma más efectiva el bolsillo de los guatemaltecos.

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Rodríguez indicó que la decisión de su bancada dependerá de los consensos que se alcancen entre los distintos bloques legislativos, aunque afirmó que la prioridad debe ser reducir el precio del combustible y no necesariamente aprobar un nuevo subsidio.

Incluso señaló que, a su juicio, la población no está pidiendo más subsidios, sino soluciones permanentes que disminuyan el costo de los energéticos.

Desde la bancada Valor, el diputado Elmer Palencia explicó que su equipo técnico comenzó a revisar el contenido de la iniciativa, especialmente la fuente de financiamiento y las readecuaciones presupuestarias propuestas.

Afirmó que la necesidad de actuar con rapidez no implica aprobar automáticamente el proyecto de urgencia nacional y consideró indispensable alcanzar consensos sobre el origen de los recursos antes de avanzar en el trámite legislativo.

También adelantó que su bloque analiza impulsar una solución permanente, basada en un fondo compensatorio para enfrentar futuras alzas en los precios internacionales de los combustibles, en lugar de recurrir periódicamente a subsidios temporales.

El presidente del Congreso Luis Contreras reconoció que la iniciativa no fue analizada durante la elaboración de la agenda de la tercera sesión extraordinaria. (Foto: Congreso / Soy502)

La posición más crítica provino del diputado Orlando Blanco, del bloque VOS, quien rechazó la iniciativa al considerar que únicamente beneficiaría a importadores de combustibles y no al consumidor final.

Además, cuestionó que la propuesta haya sido presentada por diputados oficialistas y no directamente por el Organismo Ejecutivo, pese a que el presidente había anunciado días antes que enviaría una iniciativa al Congreso.

También criticó que el proyecto contemple ampliaciones presupuestarias y reiteró que su bancada continuará oponiéndose a ese tipo de mecanismos, al sostener que favorecen prácticas de corrupción.

Las reservas también alcanzan a la Comisión de Finanzas Públicas ya que su presidente, Julio Héctor Estrada, resumió la postura técnica señalando que la iniciativa debe ser analizada.

Explicó que el monto presupuestario planteado no coincide con el período de vigencia propuesto y porque aún debe verificarse que el beneficio realmente se refleje en una disminución del precio que pagan los consumidores.

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La diputada Sonia Gutiérrez, del bloque Winaq, consideró que el Congreso debe desarrollar una discusión más amplia e integral sobre el tema.

Agregó que se debe evaluar un conjunto de medidas que beneficien la economía de las familias guatemaltecas, en lugar de limitar el debate exclusivamente al subsidio planteado.

En medio de esas diferencias políticas, el presidente del Congreso, Luis Contreras, reconoció públicamente que la iniciativa no fue analizada durante la reunión de la Comisión Permanente.

En dicha reunión la Comisión elaboró la propuesta de agenda para la tercera sesión extraordinaria, programada para el próximo 29 de julio, donde solo se contempla leer la iniciativa ante el pleno y enviarla a una sala de trabajo para su análisis.

Según explicó, el documento ingresó mientras se desarrollaba la reunión, por lo que no pudo ser conocido en ese momento y su contenido será discutido posteriormente antes de definir el tratamiento que recibirá en el Pleno.