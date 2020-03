Diputados no aceptan investigación por gritos discriminatorios

Los diputados no aceptaron crear una comisión que investigue los insultos discriminatorios sufridos por el parlamentario Aldo Dávila dentro del hemiciclo al finalizar la sesión de este martes.

Este incidente se registró cuando Dávila caminaba en el hemiciclo y varios de sus compañeros le gritaron. El legislador de la bancada Winaq respondió a gritos y retó a golpes a quienes lo insultaban.

#CongresoGT Los diputados no aceptan crear una comisión para investigar los insultos hacia el parlamentario @AldoDavilagt al finalizar la sesión de este martes. @soy_502 pic.twitter.com/qkmeg2tSxK — José Miguel Castañeda (@JoseCSoy502) March 11, 2020

En la sesión de este miércoles, el diputado del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Edwin Lux, presentó una moción por este incidente, pero únicamente consiguió el apoyo de 35 legisladores.

"Que me digan hueco, morro o maricón no me afecta. Me afecta que no tengan el valor de decírmelo en la cara", le dijo Dávila a los legisladores durante la discusión de este punto.

#CongresoGT "Que me digan hueco, morro o maricón no me afecta. Me afecta que no tengan el valor de decírmelo en la cara", dice el diputado @AldoDavilagt. @soy_502 pic.twitter.com/QVPPqznEvy — José Miguel Castañeda (@JoseCSoy502) March 11, 2020

Algunos diputados como Boris España, del partido Todos, y Rubén Barrios, de la bancada Valor, no solo votaron en contra de la propuesta; sino que le pidieron a Dávila que se disculpara por haber gritado dentro de la sala de sesiones.

El diputado del @partido_vamos, @DipCRCalderon, condena el acto de discriminación contra el parlamentario @AldoDavilagt, pero también le pide que respete a los funcionarios que visiten el #CongresoGT. @soy_502 pic.twitter.com/3nVm5b169o — José Miguel Castañeda (@JoseCSoy502) March 11, 2020

El legislador de la bancada Vamos, Carlos Roberto Calderón, condenó los insultos contra Dávila; sin embargo, también le pidió que él respete a los funcionarios debido a que recientemente le gritó a un viceministro de Salud.

Dávila aseguró que no se disculpará por lo ocurrido y que analiza las acciones legales a iniciar.

Entre los votos en contra de la creación de la comisión de investigación se encuentra el de la parlamentaria Patricia Sandoval, quien paradójicamente impulsa una iniciativa de ley para conmemorar el Día Nacional Contra el Acoso Escolar.