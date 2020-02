El discurso de Jimmy Morales durante premiación en Corea del Sur

El expresidente Jimmy Morales dio un discurso durante su participación en la Cumbre Mundial por la Paz 2020 que se realizó en Seúl, Corea del Sur.

"Buenos días, -en español- Good Morning, -en inglés- y joh-eun achim, -en coreano", así empezó su discurso.

Morales habló de la paz y dio una cátedra del cristianismo. Se dedicó a explicar el sufrimiento y amor de Jesús para lograr la paz. "El apóstol Pablo nos dice siempre que una persona con amor es paciente y bondadosa porque él que ama no es envidioso, no es orgulloso, no egoísta y no se enoja fácil", manifestó.

El expresidente no perdió la oportunidad de contar una de sus fábulas protagonizadas por un gato y ratones que por temor a poner un cascabel al animal, fueron asesinados por el minino.

Morales indicó que su esposa, la exprimera dama Patricia Marroquín de Morales, lo acompañó a Corea. "Mi jefa, como le digo yo", se refirió a ella durante su intervención.

El exmandatario agradeció a la Federación Universal para la Paz por invitarlo a participar en el evento que "reúne a líderes de 170 países de los cinco continentes", dijo.

MP investiga a Jimmy Morales por haber expulsado a la CICIG

El pasado 29 de enero, se presentó una exhibición personal en el Juzgado de Paz Penal debido a que el paradero de Morales era desconocido y no se le ha podido notificar que fue denunciado por el caso Hogar Seguro.

El abogado Marco Vinicio Mejía fue quien presentó la demanda penal y un nuevo recurso al respecto: “Lo que ocurre es que no lo hemos ubicado y la exhibición personal tiene como propósito establecer el paradero de alguien de quien se ignora dónde se encuentra”.

Mejía explicó que su interés en presentar la exhibición personal es “para que le notifiquen que está siendo querellando por el caso Hogar Seguro”.

