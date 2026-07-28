¡Por subsidio a combustibles! Bernardo Arévalo se reunió con diputados este martes

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El Ejecutivo y Congreso buscan consenso para aprobar un subsidio tras incremento sostenido a los combustibles.

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El presidente Bernardo Arévalo y la Junta Directiva del Congreso sostuvieron una reunión en el Palacio Nacional de la Cultura durante la tarde de este martes 28 de julio para analizar posibles medidas que permitan reducir el impacto del incremento internacional en los precios de los combustibles.

El encuentro se dio en medio de las discusiones sobre la iniciativa presentada por el Organismo Ejecutivo, que plantea un apoyo temporal al diésel y a la gasolina regular.

La reunión se centró en la iniciativa impulsada por el Ejecutivo que busca otorgar un apoyo social temporal para el diésel y la gasolina regular. (Foto: Cortesía)

Al finalizar la reunión, el presidente del Congreso, Luis Contreras, aseguró que el Legislativo continuará trabajando hasta alcanzar un consenso que permita aprobar una medida en beneficio de los guatemaltecos.

El Legislativo mantendrá discusiones el miércoles y, de no alcanzar consensos, convocará a una nueva sesión el viernes para definir las medidas. (Foto ilustrativa: iStock)

"Tenemos que aprobar algo para el pueblo de Guatemala", expresó Contreras, y señaló que la prioridad es encontrar una solución inmediata ante el aumento en los precios de los combustibles.

Además, Contreras indicó que la Junta Directiva mantendrá abiertas las conversaciones con las distintas bancadas y explicó que, si durante la sesión extraordinaria prevista para este miércoles 29 de julio no se logra un acuerdo sobre el tema de combustibles, los diputados volverán a reunirse el jueves 30 y el viernes 31 para construir consensos antes de someter una decisión al pleno.

Contreras comentó que una de las alternativas planteadas ha sido eliminar impuestos aplicados a los combustibles. Sin embargo, consideró que esa medida tendría un efecto reducido en el precio final que pagan los consumidores.

El titular del Congreso estimó que un subsidio directo representaría un apoyo económico mucho más significativo para las familias guatemaltecas. (Foto: Soy502)

Indicó que un subsidio podría representar un alivio más significativo para los sectores afectados por el incremento.

También indicó que cualquier apoyo puede quedarse corto frente al comportamiento de los precios internacionales, mientras que el Congreso debe asumir su responsabilidad y aprobar una medida que beneficie a la población. "No nos podemos ir del Congreso hasta no resolver este tema", añadió.

Respecto a la postura del presidente Arévalo durante la reunión, Contreras señaló que encontró disposición para escuchar distintas alternativas, pero mencionó que existen límites en las opciones disponibles.

Añadió que el análisis continuará en la mesa de diálogo, donde se definirá cuál es el mecanismo más viable para atender la problemática.

Ministro de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig. (Foto: Cortesía)

Por su parte la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSPR) se limitó a indicar lo siguiente:

"Entre los temas analizados destacó la situación relacionada con el incremento internacional en los precios de los combustibles y las alternativas para mitigar su impacto en la economía de las familias guatemaltecas. En ese contexto, se conversó sobre la iniciativa de apoyo temporal al diésel y a la gasolina regular, como una de las medidas que buscan atender esta situación de manera responsable".