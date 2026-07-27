Cubulco: El lugar donde los danzantes tocan las nubes en el Palo Volador

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La Danza del Palo Volador en Cubulco es una tradición prehispánica de la cultura maya achí en honor a Santiago Apóstol. Este lugar destaca un legado ancestral y atractivos naturales como el embalse Chixoy.

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Los danzantes descienden lentamente desde lo alto del palo, entre el aire y las nubes, hasta tocar la tierra en una ceremonia que une el cielo con la vida del pueblo. Cubulco es tierra por excelencia de la Danza del Palo Volador, una de las tradiciones prehispánicas más impresionantes.

Esta ceremonia ancestral, profundamente arraigada en la cultura maya achí, se celebra en honor a Santiago Apóstol y representa una de las expresiones culturales más significativas del municipio, donde la tradición y la espiritualidad se entrelazan en cada movimiento.

Uno de los danzantes previo a iniciar el ascenso. (Foto: a_tortola)

Cubulco es uno de los municipios con mayor riqueza histórica y cultural de Baja Verapaz. Su origen está estrechamente ligado al pueblo maya achí, cuyos habitantes han preservado durante siglos costumbres, creencias y conocimientos transmitidos mediante la tradición oral.

De acuerdo con relatos ancestrales recopilados en documentos de la Municipalidad de Cubulco, los actuales habitantes del municipio, conocidos como aj K'ub'ul Achi, descienden de los K'iche'ab' (mayas quiché), quienes decidieron separarse de su pueblo para establecerse en un nuevo territorio.

Los danzantes surcan los cielos del municipio, haciendo que el público eleve la mirada. (Foto: a_tortola)

Esta historia forma parte de la memoria colectiva de la comunidad y constituye uno de los principales referentes de su identidad cultural.

La tradición oral narra que una familia emprendió un largo recorrido en busca de un lugar donde vivir libremente. Después de varios días de viaje llegó a una montaña conocida como B'elejtz'aq, considerada hasta la actualidad un sitio sagrado.

La feria es uno de los momentos más esperados por la población. (Foto: abdullah.elsafadi)

En ese lugar realizaron ceremonias de agradecimiento y comenzaron a construir una nueva comunidad, dando origen a una historia que ha perdurado por generaciones.

Con el paso del tiempo, Cubulco se consolidó como una de las poblaciones más importantes de Baja Verapaz. Fundado en 1537, el municipio ha mantenido vivas expresiones culturales heredadas de sus antepasados, entre ellas el idioma achí, las ceremonias tradicionales y otras manifestaciones que forman parte de su patrimonio.

El municipio mantiene viva la tradición, como los bailes de convite. (Foto: abdullah.elsafadi)

La comunidad se caracteriza por sus tradiciones, su organización social y el respeto hacia los sitios sagrados dentro de la cosmovisión maya. Estas prácticas reflejan la estrecha relación entre la población y la naturaleza, así como el valor que se otorga a la memoria histórica de los antepasados.

Cubulco recibió el título de Villa mediante acuerdo gubernativo emitido el 18 de abril de 1923, reconocimiento que marcó una etapa importante en su desarrollo institucional.

Una vista de la vida de antaño muestra las calles de Cubulco en 1976. (Foto: Cultura Histórica Guatemalteca)

Entre los principales atractivos turísticos destaca el Sitio Arqueológico Kawinal, considerado uno de los centros ceremoniales más importantes de la antigua Tezulutlán. Aunque parte de sus estructuras permanecen bajo las aguas del embalse de la represa Chixoy, aún es posible observar vestigios y basamentos prehispánicos.

Otro punto de interés es el Museo Komoon, dedicado a la conservación de la memoria histórica local, donde se exhiben piezas arqueológicas, trajes típicos, artesanías y fotografías relacionadas con Kawinal y la historia del municipio.

Asimismo, el río y el embalse Chixoy ofrecen paisajes naturales que atraen a visitantes interesados en realizar recorridos en lancha y disfrutar de la belleza escénica de la región.