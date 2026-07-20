La iglesia enterrada de El Palmar: El mudo testigo de la furia del Santiaguito

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Descubre la historia del Viejo Palmar en Quetzaltenango, el pueblo que fue sepultado por los lahares del volcán Santiaguito y la furia del río Nima I.

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La historia del Viejo Palmar, Quetzaltenango, es uno de los relatos más impactantes de la geografía, la historia y la memoria colectiva de Guatemala.

Este antiguo municipio, fundado formalmente a finales del siglo XIX durante el auge de la reforma liberal, floreció rápidamente gracias a la extraordinaria fertilidad de sus tierras agrícolas.

Una mirada nostálgica a las raíces de las familias palmarenses. (Foto: Cortesía Noticias El Palmar Quetzaltenango)

Los primeros pobladores y caficultores encontraron en esta región de la bocacosta el escenario perfecto para la producción de café de alta calidad, un motor económico que trajo prosperidad, comercio y un fuerte arraigo comunitario a las familias que decidieron establecerse en las faldas de las imponentes montañas del occidente del país.

Sin embargo, su mayor bendición agrícola escondía también la semilla de su propia destrucción, ya que el pueblo se asentó en las proximidades de un coloso inestable, una ubicación que marcaría su trágico destino de forma inevitable para siempre.

El esplendor original de un municipio Antiguo o Viejo Palmar próspero antes de la catástrofe. (Foto: Cortesía Noticias El Palmar Quetzaltenango)

El despertar del volcán Santiaguito y la destrucción del pueblo

El punto de inflexión que cambió el rumbo de esta comunidad ocurrió en octubre de 1902, cuando el volcán Santa María protagonizó una de las erupciones más violentas y catastróficas del siglo XX a nivel mundial.

Esta colosal explosión no solo transformó el paisaje, sino que alteró la dinámica geológica de la zona y dio origen, en 1922, a un nuevo y peligroso cráter de extrusión conocido hoy como el volcán Santiaguito.

Un paisaje transformado radicalmente por la fuerza de los lahares. (Foto: Cortesía Noticias El Palmar Quetzaltenango)

A partir de ese momento, la vida de los habitantes del Viejo Palmar se transformó en una constante coexistencia con el peligro latente.

La intensa y continua actividad del Santiaguito provocó que el pueblo sufriera un proceso paulatino de devastación que se extendió durante varias décadas, enfrentando constantes lluvias de ceniza, sismos locales y el verdadero motor de su destrucción: los destructivos lahares de lodo y sedimento.

El Antiguo Palmar fue destruido en 1983, por una serie de flujos de lodo y material volcánico del volcán Santiaguito. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

La destrucción total y el consecuente abandono del Viejo Palmar no sucedieron en un solo evento trágico, sino a través de una dolorosa agonía que alcanzó su punto crítico entre los años 1983 y 1986.

Las constantes erupciones del coloso acumulaban inmensas cantidades de material piroclástico y arena en las partes altas de las montañas, y con la llegada de las intensas temporadas de lluvia, este material bajaba furiosamente, lo que provocó el desbordamiento destructivo del río Nima I.

El Antiguo Palmar es catalogado un "pueblo fantasma". (Foto: Cortesía https://guategt.com)

Estos ríos de lodo ardiente y rocas sepultaron gradualmente las calles, las plantaciones de café, las viviendas y la emblemática iglesia del pueblo. Ante la pérdida total de la infraestructura y el riesgo extremo para las vidas humanas, las autoridades y los pobladores se vieron obligados a realizar una evacuación definitiva, dejando atrás el esfuerzo de varias generaciones.

Del Viejo Palmar al Nuevo Palmar: el renacimiento de la comunidad

En el Antiguo Palmar todavía es posible encontrar vestigios de lo que alguna vez fue una comunidad próspera. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

El éxodo forzado dio paso al nacimiento del Nuevo Palmar, una comunidad planificada y ubicada en una zona mucho más segura a menor altitud, donde los damnificados lograron refundar su hogar y preservar sus tradiciones.

Mientras tanto, el territorio del Viejo Palmar se transformó en un impresionante "pueblo fantasma" y en un sitio de memoria histórica devorado por la densa vegetación subtropical.

En la actualidad, las ruinas de la antigua iglesia, de la cual solo sobresale la parte superior de su fachada entre la tierra volcánica, se han convertido en un atractivo para el turismo de aventura y el senderismo.

Asimismo, este sitio funciona como un laboratorio natural invaluable para geólogos de todo el mundo que estudian la actividad volcánica, demostrando que la resiliencia de la comunidad palmarense sigue viva a pesar de los embates de la naturaleza.