Distribuyen alimentos a familias vulnerables por sequía en Guatemala y Jutiapa

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Las autoridades coordinan la recepción y logística para entregar más de 9 mil raciones a hogares vulnerables.

Las autoridades iniciaron la recepción de 9,140 raciones de alimentos que serán distribuidas en los próximos días a igual número de familias en condición de inseguridad alimentaria en los departamentos de Guatemala y Jutiapa.

Esto forma parte de las acciones para fortalecer la atención a los hogares más vulnerables que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

La entrega se realizará por medio del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (VISAN), cuya unidad técnica coordina la recepción, verificación y posterior distribución de los alimentos hacia las comunidades beneficiadas.

De acuerdo con la información oficial, 1,372 raciones serán destinadas a familias del municipio de San Pedro Sacatepéquez, Guatemala, mientras que las 7,768 restantes se entregarán en Agua Blanca, Jutiapa.

La entrega de alimentos busca reforzar la seguridad alimentaria de familias afectadas por la vulnerabilidad y el impacto de la canícula prolongada en el país. (Foto: Archivo / Soy502)

El proceso de recepción y organización está a cargo del personal del Departamento de Asistencia Alimentaria del VISAN, que verifica el ingreso de los productos y coordina la logística necesaria para garantizar que las raciones lleguen a los beneficiarios.

Según el MAGA, estas acciones forman parte de los programas de asistencia dirigidos a fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de las familias que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

La distribución de alimentos ocurre en un contexto en el que Guatemala enfrenta una canícula prolongada durante la actual temporada lluviosa.

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Esta situación ha reducido las precipitaciones en varias regiones del país y ha generado preocupación por sus efectos sobre la producción agrícola de subsistencia.

La disminución de las lluvias durante este período incrementa el riesgo de pérdidas en cultivos como maíz y frijol, base de la alimentación de miles de hogares rurales.

Esto podría agravar las condiciones de inseguridad alimentaria, especialmente en comunidades que dependen de la agricultura familiar para su autoconsumo y generación de ingresos.