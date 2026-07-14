¡Ya inició la canícula en Guatemala! se extendería hasta agosto este 2026

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La canícula ya comenzó en Guatemala y se prevé una reducción temporal de las lluvias y un aumento de las temperaturas.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que la canícula ya comenzó en Guatemala y se prevé que el fenómeno se prolongue hasta agosto.

La canícula es una disminución temporal de las lluvias, temperaturas más elevadas y condiciones que podrían impactar distintos sectores del país.

De acuerdo con la Perspectiva Climática Mensual de julio de 2026, la canícula inició durante la primera quincena de julio en las regiones de Occidente, Altiplano Central, Pacífico y Valles de Oriente.

En la Franja Transversal del Norte se espera que el fenómeno comience durante la segunda quincena del mes.

El Insivumeh estima que la canícula se extenderá hasta la primera quincena de agosto en buena parte del territorio nacional y, en algunas regiones del norte, podría prolongarse hasta la segunda quincena de ese mes.

La perspectiva climática de julio del Insivumeh advierte que el país registrará lluvias por debajo de lo normal durante la canícula, especialmente en Bocacosta, Occidente y Valles de Oriente. (Foto: Archivo / Soy502)

En determinados sectores, el período seco podría alcanzar aproximadamente 40 días, dependiendo de las condiciones atmosféricas.

La institución explicó que la canícula consiste en una disminución temporal de las lluvias dentro de la temporada lluviosa, acompañada por un incremento de la temperatura y una reducción en la velocidad del viento.

No obstante, aclaró que esto no significa una ausencia total de precipitaciones, ya que durante este período pueden registrarse lluvias aisladas asociadas al paso de ondas del este u otros sistemas meteorológicos.

En su perspectiva para julio, el Insivumeh proyecta lluvias por debajo del promedio climatológico en gran parte del país.

Los mayores déficits de precipitación se esperan en las regiones de Boca costa, Valles de Oriente, Altiplano Central y Occidente, donde las anomalías podrían oscilar entre 60 y 200 milímetros por debajo de lo normal.

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En términos generales, la reducción de las lluvias podría situarse entre un 25 % y un 50 % respecto de los valores habituales para este mes.

Aunque se prevé un descenso en las precipitaciones, los mayores acumulados de lluvia durante julio se concentrarían en la región Caribe, el municipio de Poptún, en Petén, y Retalhuleu, con registros estimados entre 195 y 435 milímetros.

En contraste, los menores acumulados se pronostican para Occidente, Zacapa y El Progreso, donde podrían ubicarse entre 20 y 85 milímetros.

La perspectiva climática también anticipa un aumento de las temperaturas.

Aunque la canícula reduce temporalmente las precipitaciones, el Insivumeh recuerda que aún pueden presentarse lluvias aisladas e intensas asociadas a otros sistemas meteorológicos. (Foto: Archivo / Soy502)

El Insivumeh prevé temperaturas medias entre 14 °C y 31 °C, con anomalías positivas en la mayor parte del país.

Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 28 °C y 37 °C en Bocacosta, Caribe, Pacífico, Norte y Valles de Oriente, mientras que en el resto del territorio oscilarían entre 19 °C y 29 °C.

El comportamiento climático de este año está influenciado por la transición hacia el fenómeno de El Niño.

Según los modelos analizados por el Insivumeh, existe una probabilidad del 100 % de que estas condiciones persistan durante los trimestres comprendidos entre junio-agosto y septiembre-noviembre de 2026, con una tendencia que podría extenderse hasta principios de 2027.