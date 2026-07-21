Terrible hallazgo: localizan cuatro cuerpos sin vida esta madrugada

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Las víctimas se encontraban envueltas en bolsas plásticas y sábanas en la vía pública.

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Un macabro hallazgo ocurrió la madrugada de este martes 21 de julio en distintos puntos de la colonia Ciudad Real I, en la zona 12 de Villa Nueva.

Bomberos Municipales fueron alertados debido a bultos que se encontraban en dicha colonia, al arribo de los socorristas se constató que en la 2a. avenida y 4a. calle había dos cuerpos sin vida que se estaban amordazados y envueltos en bolsas plásticas y sábanas.

El primer hallazgo ocurrió en la 2a. avenida y 4a. calle de la colonia Ciudad Real I. (Foto: CBM)

Otros dos cuerpos fueron hallados de la misma manera en la 1a. avenida y 5a. calle de ese sector, tratándose de víctimas abandonadas en la vía pública.

Ante lo hallado, se notificó de inmediato a las autoridades competentes, quienes asumieron el resguardo de las escenas, la recolección de indicios y el desarrollo de las diligencias de investigación correspondientes.

En la 1a. avenida y 5a. calle de la misma colonia fueron encontrados los otros dos cuerpos. (Foto: CBM)

Serán las autoridades competentes las encargadas de establecer la identidad de las cuatro víctimas, determinar las causas de muerte y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos.