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Se registran dos temblores esta mañana de martes

  • Por Jessica González
21 de julio de 2026, 07:13
Los movimientos telúricos siguen siendo sensibles en el país. (Foto: archivo/Soy502)

Los movimientos telúricos siguen siendo sensibles en el país. (Foto: archivo/Soy502)

Los dos epicentros se registraron en el Océano Pacífico.

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Dos temblores fueron sensibles esta mañana de martes 21 de julio, así lo reportó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El primero se registró a las 03:09 horas, con magnitud de 4.4 y una profundidad de 15.58 kilómetros.

El primer sismo se registró a las 03:09 horas. (Foto: Insivumeh)
El primer sismo se registró a las 03:09 horas. (Foto: Insivumeh)

El segundo movimiento telúrico se reportó a las 03:43 horas, con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 8.83 kilómetros. 

Dos sismos se han registrado esta mañana. (Foto: Insivumeh)
Dos sismos se han registrado esta mañana. (Foto: Insivumeh)

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