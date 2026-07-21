Se registran dos temblores esta mañana de martes

Los dos epicentros se registraron en el Océano Pacífico.
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Dos temblores fueron sensibles esta mañana de martes 21 de julio, así lo reportó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
El primero se registró a las 03:09 horas, con magnitud de 4.4 y una profundidad de 15.58 kilómetros.
El segundo movimiento telúrico se reportó a las 03:43 horas, con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 8.83 kilómetros.