Karina Maldonado Nájera internó a su mamá en el Hospital General San Juan de Dios el pasado 22 de julio luego de que presentara complicaciones en su salud. Sin embargo, este 9 de julio le informaron que su madre falleció por Covid-19 y la enterraron como "XX" en el Cementerio La Verbena. La joven exige justicia y busca respuestas.

La mujer de 22 años, con hojas en la mano, asegura que en el centro asistencial "perdieron" el cuerpo de su madre, Vilma Esperanza Nájera de 46 años de edad y duda que realmente haya sido enterrada como "XX" como ya le notificaron.

“Estoy pidiendo su ayuda porque ya no sé qué más hacer, agoté todos mis medios. Internamos a mi mamá por complicaciones de salud y porque ya no pudimos pagar más en el hospital privado donde estuvimos”, afirmó Karina Maldonado al explicar las razones por las que llegó al hospital público.

"Dio negativo a Covid-19"

Según la joven, a su madre le practicaron en el San Juan de Dios una prueba PCR para detectar Covid-19 dos días después de haber sido internada. Posteriormente, el 26 de junio le compartieron el resultado y este fue negativo, asegura Maldonado.

“Mi mamá, Vilma Esperanza Nájera de 46 años, no tenía Covid-19 y me dijeron que la trasladaron de un lugar a otro y nadie daba razón de ella. Conseguí un documento de la clínica privada para que me brindaran información de ella y nada", explicó la joven.

Karen aseguró que desde el 29 de junio ya no recibió noticias de su mamá y ningún doctor se hacía responsable del caso. Finalmente y luego de muchos días de búsqueda, un médico del San Juan de Dios le aseguró este jueves 9 de julio que su madre fue enterrada como XX, luego de morir por un paro cardiorespiratorio.

“Tenían mis documentos, los de ella, mi número y jamás me llamaron para reclamar el cuerpo. Mi mamá no tenía Covid-19. Es una irresponsabilidad. Señor Presidente vea lo que está pasando en los hospitales”, exige la joven mujer.

Inicia investigación

Personal de Comunicación del Hospital San Juan de Dios, informaron a Soy502 que el Departamento de Registros Médicos sostuvo una reunión con familiares de la señora Vilma Esperanza Nájera y Nájera para explicarles que ya inició una investigación para determinar qué sucedió. Sin embargo, sí confirman que la mujer falleció en ese hospital.

"Se les informó que se realizó una investigación en la que se logró determinar que la paciente Nájera y Nájera falleció en este centro asistencial. Según protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pasado el tiempo del cual se debe mantener un cadáver y no tener contacto con algún familiar responsable, se continúan los protocolos ante el Registro Nacional de las Personas para inhumar el cadáver como XX en el cementerio de La Verbena", se lee en el informe enviado a Soy502.

Además, señalaron que se realizará una auditoría médica y esperan resolver las circunstancias del caso.

En junio pasado Soy502 reveló el caso de Carlos Ottoniel García quien acudió desde un centro de salud de San Miguel Petapa al hospital temporal del Parque de la Industria y finalmente al San Juan de Dios pero su cuerpo desapareció. El joven fue enterrado, también, como "XX" tras no encontrar un familiar que pudiera recibir el cuerpo. La familia denunció lo mismo: silencio del hospital y finalmente, les notificaron cuando este ya estaba enterrado en La Verbena.