Video: Dos conductores colisionan y uno de ellos termina en una cuneta

Las víctimas sufrieron golpes en diferentes partes del cuerpo tras caer sobre la cinta asfáltica.
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Un accidente en el que se vieron involucrados dos motoristas quedó grabado este lunes 25 de mayo, en la ruta que conduce hacia la colonia Linda Vista, en Villa Nueva.
En las imágenes se observa cuando ambos conductores colisionan, lo que provoca que uno de ellos caiga inmediatamente sobre el pavimento, mientras el otro pierde el control y tras avanzar unos metros, termina cayendo.
Debido a la fuerte caída, esta segunda víctima se desplaza y tras golpearse nuevamente en el suelo, termina en una cuneta.
Transeúntes corren a auxiliarlo debido a los golpes que sufrió durante y tras la caída, mientras la primera víctima se ve al fondo del video que logra levantarse.