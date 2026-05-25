Balacera en taller: el lugar donde murieron tres hombres y dos resultaron heridos

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Imágenes de dolor se observan en las afueras de un taller ubicado en San José Pinula, tras una intensa balacera.

EN CONTEXTO: Balacera deja tres fallecidos y dos heridos esta tarde en San José Pinula

Desconocidos ingresaron a un taller ubicado en la 3a. avenida y 4a. calle de la zona 3 de San José Pinula, en donde le dispararon en repetidas ocasiones a cinco personas.

Tres de las víctimas murieron en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas, quedando el cuerpo de dos de ellas en el interior del taller y otro en un vehículo que se encontraba afuera del inmueble.

Dos de los tres cuerpos han quedado en el interior del taller. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Bomberos Voluntarios le brindaron asistencia a otros dos hombres, quienes resultaron heridos y fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Presuntos familiares de las víctimas mortales se han hecho presentes al lugar en donde han lamentado el triple crimen, mientras esperan con lágrimas a que terminen las diligencias de las autoridades en la escena del ataque, la cual ha quedado acordonada.

Presuntos familiares de las víctimas lloran tras el triple crimen de esta tarde. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

De momento se desconoce el motivo de este ataque que alertó a vecinos del sector luego de que se escucharan múltiples detonaciones de arma de fuego.