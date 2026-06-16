Al menos dos guatemaltecos fallecen tras volcadura de lancha en Florida

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Dos de las tres víctimas mortales fueron identificadas, una era originaria de Izabal y la otra de Baja Verapaz.

La volcadura de una lancha en el condado de Highlands, Florida, Estados Unidos, dejó al menos a tres personas fallecidas, incluidos dos migrantes guatemaltecos.

El accidente se registró la tarde del pasado lunes 15 de junio, cuando la embarcación se dirigía hacia el río Kissimmee desde el canal Istokpoga con siete tripulantes a bordo. De pronto, ingresó a una zona de mayor profundidad, donde el agua empezó a llenar el medio de transporte.

De acuerdo con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), esa situación provocó que la lancha volcara y todos sus ocupantes cayeran al agua. Cuatro de los pasajeros lograron regresar a la orilla por sus propios medios, mientras que tres personas habían desaparecido.

La embarcación habría volcado tras ingresar a un área profunda. (Foto: Oficina del Alguacil del Condado de Highlands)

Identificados

Tras un amplio operativo de búsqueda, las autoridades recuperaron los cuerpos de los desaparecidos. Aunque no revelaron sus nombres, familiares y amigos identificaron a dos de las víctimas mortales como: Ricardo Chocooj, originario de Santa María Semuc, El Estor, Izabal; y Edwin Ramiro Coy Caal, de la aldea Sacsamaní, Purulhá, Baja Verapaz.

Ricardo Chocooj quien era originario de Izabal, murió en el accidente acuático. (Foto: Redes sociales)

La FWC indicó que la investigación continúa activa para determinar las causas exactas del accidente. Hasta ahora, la información preliminar apunta a que la embarcación comenzó a llenarse de agua tras realizar un giro hacia una sección más profunda del canal.

El segundo fallecido fue identificado como: Edwin Ramiro Coy Caal, originario de Baja Verapaz. (Foto: Redes sociales)

*Con información de Oficina del Alguacil de Highlands y NY Post