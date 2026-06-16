Violencia en zona 6: ataque armado deja un conductor fallecido

Un hombre de 28 años fue víctima de un hecho armado durante la tarde de este martes.
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Un incidente armado sucedió este martes 16 de junio en la 17 avenida y 15 calle de la zona 6 capitalina.
Bomberos Municipales arribaron al lugar y constataron que el conductor de un tuctuc ya no contaba con signos vitales debido a múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
La víctima fue identificada como: Ovidio Camaja Santiago, 28 años, quien quedó a un costado de dicho vehículo luego de que fuera atacado por desconocidos que habrían huido con rumbo desconocido.
Las autoridades correspondientes acordonaron la escena del crimen para recoger indicios y realizar las investigaciones del caso.