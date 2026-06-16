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Violencia en zona 6: ataque armado deja un conductor fallecido

  • Por Geber Osorio
16 de junio de 2026, 15:38
Ciudad de Guatemala
El conductor de un tuctuc murió tras ser atacado a balazos. (Foto:&nbsp;Jorge Senté/Colaborador)

El conductor de un tuctuc murió tras ser atacado a balazos. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Un hombre de 28 años fue víctima de un hecho armado durante la tarde de este martes.

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Un incidente armado sucedió este martes 16 de junio en la 17 avenida y 15 calle de la zona 6 capitalina.

Bomberos Municipales arribaron al lugar y constataron que el conductor de un tuctuc ya no contaba con signos vitales debido a múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

Ovidio Camaja Santiago falleció debido a la gravedad de las heridas de bala. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)
Ovidio Camaja Santiago falleció debido a la gravedad de las heridas de bala. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

La víctima fue identificada como: Ovidio Camaja Santiago, 28 años, quien quedó a un costado de dicho vehículo luego de que fuera atacado por desconocidos que habrían huido con rumbo desconocido.

Las autoridades correspondientes acordonaron la escena del crimen para recoger indicios y realizar las investigaciones del caso.

La PNC y el MP acordonaron la escena para recolectar indicios que servirán para las investigaciones del crimen. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)
La PNC y el MP acordonaron la escena para recolectar indicios que servirán para las investigaciones del crimen. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

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