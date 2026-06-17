E10: Los conductores jóvenes son la generación del cambio

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Los conductores más jóvenes no solo exigen mayor comodidad y eficiencia en sus vehículos, también buscan algo más ecológico.

El cambio generacional aplica en cada aspecto de la sociedad, incluyendo en quiénes van detrás del volante en las calles del país.

Estas personas, nacidas entre los últimos años de la década de 1990 y primeros años del 2000, saben que no basta con un motor eficiente, un sistema electrico funcionando a cabalidad o un diseño interior cómodo y llamativo; para ellos también es importante el impacto que su automóvil o motocicleta genera en cada kilómetro recorrido.

Por tal razón, muchos de ellos han optado por adquirir automóviles híbridos, eléctricos o buscar motores con un cilindraje que garantice un buen ahorro de gasolina.

Esto no se trata solamente de reducir el presupuesto mensual destinado al combustible; se trata de dejar una huella ecológica en cada viaje. Una respuesta a esta postura bien marcada en las generaciones más jóvenes es la llegada de los biocombustibles, entre los que se encuentra el E10, una mezcla de gasolina con 10 % de etanol, aditivo de origen vegetal.

Los biocombustibles son una opción eficiente para los motores y amigable con el medio ambiente. (Foto: Shutterstock/Soy502)

Menos contaminación

El uso de etanol al 10 % (E10) en la mezcla de gasolina no solo cumple una función como biocombustible, sino que actúa como un agente químico que permite a las refinerías prescindir de ciertos compuestos derivados del petróleo que son más costosos o contaminantes.

Entre estos se encuentra el Metil Tert-Butil Éter (MTBE), un aditivo oxigenante que fue el estándar durante años, pero que ha sido prohibido o reducido en muchos países debido a su alta capacidad de contaminar.

Sustancias como el benceno, tolueno y xileno, catalogadas como tóxicas, también quedarán en el olvido con la llegada del nuevo biocombustible al país.

E10 y el medio ambiente

Ayudará a reducir emisiones de CO2 de forma inmediata sin cambiar de vehículo.

Su octanaje eficiente optimizará cada gota de combustible en el tráfico denso.

Los automóviles fabricados de 2010 en adelante son perfectamente compatibles con E10.

Al darle un uso constante y no dejar que se repose, también servirá para limpiar el motor y los sistemas de inyección.

Generará menos humo y gases contaminantes para las personas y motociclistas en las calles y alrededores.

La llegada del E10 permitirá que los vehículos en Guatemala utilicen un combustible que ya no contendrá varios aditivos tóxicos. (Foto: Shutterstock/Soy502)

Más oxígeno

Para que la combustión dentro del cilindro sea completa y eficiente, se necesita oxígeno. El etanol contiene aproximadamente un 35 % de oxígeno en su estructura molecular. Al integrarlo, se reduce la necesidad de otros oxigenantes sintéticos.

Una mejor oxigenación ayuda a que el motor queme el combustible de forma más integral, reduciendo drásticamente las emisiones de monóxido de carbono (CO) y de hidrocarburos no quemados que salen por el escape.

Reducción de azufre y metales

Aunque el E10 no reemplaza directamente un aditivo específico en este rubro, su uso diluye la mezcla total. Al ser un producto de origen vegetal, no contiene azufre ni metales pesados que a veces se encuentran en trazas dentro del petróleo crudo.

Esto facilita que la gasolina final cumpla con normativas ambientales estrictas sin requerir procesos de desulfurización tan extremos en la refinería.

La llegada del E10 permitirá que los vehículos en Guatemala utilicen un combustible que ya no contendrá varios aditivos tóxicos.