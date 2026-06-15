¡A la baja! Precio del petróleo cae tras el anuncio de acuerdo entre EEUU e Irán

El estrecho de Ormuz fue reabierto de manera parcial y se espera que esta semana quede completamente habilitado tras la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.
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Los precios del petróleo registraron una fuerte caída este lunes, producto del anuncio de un acuerdo de paz entre Washington y Teherán, que se espera permita un retorno a la normalidad en el paso de los buques petroleros por el estrecho de Ormuz.
El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en agosto, cedió un 4,76%, hasta llegar a 83,17 dólares. Durante la sesión alcanzó un mínimo de 82,40 dólares.
Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en julio, retrocedió un 4,87% hasta los 80,75 dólares, poco después de haber caído por debajo de la barrera de los 80 dólares por primera vez desde mediados de marzo.
"Completamente abierto"
Irán y Estados Unidos acordaron el pasado domingo poner fin a casi cuatro meses de guerra.
Se han publicado pocos detalles del acuerdo, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el estrecho de Ormuz, ruta esencial para el comercio mundial de petróleo, estaría "completamente abierto" el viernes, día previsto para la ceremonia de firma del acuerdo en Ginebra.
"Barcos del mundo, arranquen los motores. ¡Dejen que el petróleo fluya!", celebró el presidente estadounidense este lunes en su red Truth Social.
Casi una quinta parte del crudo mundial transitaba por el estrecho de Ormuz antes del inicio del conflicto.
*Con información de AFP