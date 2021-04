Edna Figueroa, la guatemalteca que enseña Q’eqchi' en Facebook

Edna Marly Figueroa Cuc, Rab’in Kob’an 2019-2021, decidió crear un espacio en sus redes sociales para enseñar su idioma natal al mundo, a través del proyecto "Aprendamos Q’eqchi’". Su aporte ha sido de vital importancia para las nuevas generaciones.

___

En contexto: La guatemalteca que llevó el sabor nacional a Filadelfia

___

La cobanera muestra el Q'eqchi' a quien desee conocer acerca de uno de los idiomas más hablados en Guatemala, principalmente en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché, Izabal e incluso en Belice.

"Decidí enfocarme en la enseñanza, pues mis estudios de Licenciatura en Sociolingüística, me han permitido ampliar mis conocimientos acerca de la gramática de mi idioma materno, por ello decidí compartirlos a través de plataformas digitales y dar a conocer mi trabajo como traductora e intérprete", explicó Edna acerca de su iniciativa, en una entrevista con Soy502.

Aprendamos Q’eqchi’, consta de pequeñas cápsulas con una duración de cuarenta segundos a un minuto y medio, según describe la creadora.

"Busco palabras de uso cotidiano y trato de investigar cada variante existente, en torno a ese término, luego, grabo y edito mis videos y trato de publicar de cuatro a cinco por semana. También realizo publicaciones sobre la cultura de la etnia maya-q’eqchi’, además de actividades socioculturales, donde tengo la oportunidad de asistir", afirmó.

Figueroa no imaginó que su aporte se haría viral, actualmente recibe muchos comentarios y likes, de personas que agradecen su labor.

Acerca de por qué comenzó su proyecto y qué la inspiró, Edna dijo a Soy502:

"Inicié el proyecto hace un año, como parte de mi proyección social, por los cargos que actualmente ostento como Rab’in Kob’an (Hija de Cobán) y Flor Nacional del Pueblo Maya. Por la pandemia no pude realizar algunos de los planes que había definido, sin embargo, se me ocurrió la idea de enseñar y divulgar el Q’eqchi’ en Facebook pues, a raíz de la cuarentena, pasábamos mucho tiempo en casa y las redes sociales pasaron a ser nuestra forma de entretenimiento", dijo.

Edna Figueroa es Rab’in Kob’an (Hija de Cobán) 2019-2021 y Flor Nacional 2020 - 2021. (Foto: cortesía Edna Figueroa)

Nuevos retos

"A lo largo de este proyecto he aprendido a ser una persona más tolerante pues, en ocasiones, algunos internautas emiten comentarios desvalorizando mi idioma, mi identidad cultural y mis esfuerzos".

"Esto me ha motivado a continuar con más fuerza, además he recibido mucho apoyo a través de las redes y, saber que he contribuido a la educación bilingüe, me llena de alegría, porque muchos docentes hacen uso de mis videos para seguir la enseñanza-aprendizaje a distancia, incluso personas de otros países me cuentan que han aprendido algunas palabras en mi idioma materno", explicó.

Los videos de Edna son vistos en varios lugares del mundo. (Foto: Cortesía Edna Figueroa)

Edna insta a quienes desean hacer contenido en redes sociales a que se animen y no se den por vencidos, pues cada uno tiene mucho que aportar con sus experiencias:

"La pandemia nos ha demostrado que las redes sociales son parte de nuestra vida cotidiana y a través de ellas, podemos compartir nuestros pensamientos e ideales. Es decisión de cada uno utilizarlas de manera positiva. Muchos jóvenes contamos con herramientas poderosas, como un teléfono inteligente y acceso a internet, si hacemos buen uso de ellas, podemos transmitir nuestros conocimientos para contribuir al desarrollo integral y la diversidad cultural de nuestro país", aseguró.

"Es un proyecto donde yo también he crecido, me ha llevado a investigar, a saber cuál es la estructura del q'eqchi', trato la manera de informarme para llevarles un buen contenido y que aprendan de una manera fácil", dijo a través de un en vivo que realizó en sus redes.

Si quieres seguir a Edna Figueroa puedes hacerlo en su página de Facebook aquí.

MIRA EL VIDEO: