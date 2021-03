Sofía de León logró enamorar a los residentes de Filadelfia, Estados Unidos, con el sabor de los antojitos guatemaltecos y el toque único que agregó a los platillos.

A través de El Merkury, un fresco y diferente local en el centro de la ciudad, Sofía de León ha logrado que todos conozcan a Guatemala a través de su gastronomía.

Enchiladas, tacos guatemaltecos, tostadas, dobladas, elotes locos y churros, se ofrecen en el lugar a propios, que añoran su tierra, y a extraños, que viven en el área y vienen de distintas partes del mundo.

También ofrece platillos centroamericanos como baleadas (Honduras), Pupusas (El Salvador), además de los churros con chocolate guatemalteco (como los de feria), postre que fue incorporado como idea de su madre y que son los favoritos de los visitantes.

Sofía muestra el nombre de su local. (Foto: Sofía de León)

Sofía se mudó a Estados Unidos para estudiar en la Universidad Estatal de Michigan, donde se graduó de "Bachelor in food industry management" (Licenciatura en gestión de la industria alimentaria).

Pronto decidió mudarse a Filadelfia e iniciar su propio negocio, tras haber trabajado en empresas como Hormel y McCormick, y haber vivido en San Diego, West Chester y Miami.

Luego se mudó a Filadelfia, donde sacó una maestría en "Food Marketing" (Marketing de alimentos) en la Universidad de St. Joseph (Saint Joseph’s University).

"La razón por la que abrí un restaurante con sabores de nuestro país, es porque quería representar a Guatemala con una mejor luz. Dejarle saber al público que Centroamérica no solo tiene 'bad hombres' como les lllamaban en la administración previa, sino que tiene increíbles y variados sabores y que, en Latinoamérica, no solo existe la comida mexicana, el resto de países también tienen mucho que ofrecer y tienen tanta riqueza gastronómica, que pueden pararse solos (stand on it own)", dijo Sofi a Soy502.

"Quería cambiar la mentalidad de lo que la gente piensa sobre los inmigrantes y lo hermoso de la cultura hispana", expresó.

Así inició haciendo "pop-ups" (restaurante móvil) por la ciudad, también hacía catering (banquetería) para eventos, hasta que se enteró que había un local disponible y decidió que ese sería el hogar de "El Merkury".

Local de El Merkury. (Foto: Instagram)

Pronto fue un éxito y su receta estrella fue la de los churros, pues contó que no mucha gente familiarizaba estos como parte de la comida nacional.

Acerca del nombre que le puso a su negocio De León contó a Soy502:

"Mi papá siempre le llamó 'merkury' al mercado, además es un juego de palabras entre inglés y español que viene de 'market', por eso me gustó".

Durante los cierres por covid-19 su venta dio un giro, pues no había trabajadores en oficina que visitaran el lugar. La guatemalteca no se rindió y decidió devolver a la comunidad un poco de lo que ella le dio, llevando alimento a trabajadores en primera línea y a las áreas más afectadas, donde muchos se habían quedado sin trabajo.

Ahora, con la nueva normalidad, su trabajo se ha estabilizado y cada vez más personas de la comunidad conocen "El Merkury", al punto de la apertura de un segundo espacio en el "Reading Terminal Market", donde ofrece preparados que los clientes pueden llevar a casa y añadió productos de charcutería (embutidos).

Sofi logró posicionar a Guatemala a través de la comida.

