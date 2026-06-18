EE. UU. respalda condena contra la red de visas falsas en Guatemala

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Tras la sentencia dictada a integrantes de un red dedicada al fraude migratorio, la embajada de Estados Unidos se pronunció sobre el caso y el daño para las familias afectadas.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala se pronunció tras la condena impuesta a cinco personas vinculadas al caso visas falsas, una estructura dedicada a engañar a ciudadanos guatemaltecos con falsas promesas de empleo y oportunidades migratorias.

La embajada celebró la sentencia emitida y señaló que este tipo de delitos afectan a numerosas familias guatemaltecas, además de atentar contra la integridad del sistema migratorio de Estados Unidos.

La Embajada de EE. UU. celebró la condena contra cinco implicados en el caso visas falsas. (Imagen: captura de pantalla)

Además, indicó que las condenas contribuirán a que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos y ayuden a proteger a las comunidades de esquemas fraudulentos.

Asimismo, reiteró que el gobierno estadounidense mantiene una política de cero tolerancia contra quienes intenten violar la ley para ingresar de forma ilegal al país.

Y recordó a la población que ninguna persona puede garantizar una visa a cambio de dinero y advirtió que cualquier oferta de ese tipo constituye una estafa.

Caso visas falsas

El caso surgió a raíz de una investigación del Ministerio Público (MP) sobre una red que ofrecía supuestas plazas laborales en Estados Unidos para captar dinero de las víctimas.

Tras analizar las pruebas el Tribunal Noveno de Sentencia Penal declaró culpables a cinco integrantes de la estructura por asociación ilícita, estafa propia y lavado de dinero u otros activos.

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal condenó entre 6 y trece años de prisión a los 5 acusados en el caso "visas falsas". (Video: Wilder López/Soy5029 pic.twitter.com/NVDT1eJydX — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 16, 2026

Entre los condenados se encuentran:

Sandra Patricia Molina Martínez

Amalia Justiniana Pérez Acsijinac

Yuli Marley Quintanilla Ordóñez,

Quienes recibieron penas que suman hasta 13 años de prisión por distintos delitos. Además, deberán pagar multas relacionadas con el lavado de dinero que superan los Q67 mil.

Por su parte, Ana Lucrecia Ramos Roque y Samuel Misael Mendoza fueron sentenciados a seis años de cárcel por lavado de dinero, con multas que oscilan entre Q55 mil y Q106 mil.