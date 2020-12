EEUU: Allanan casa de científica que manejaba datos de Covid-19

La policía allanó la casa de una científica que tenía acceso a datos estatales de coronavirus en Florida, Estados Unidos.

Rebekah Jones fue despedida en mayo por el Departamento de Salud y actualmente es investigada para determinar si accedió a un sistema de mensajería del gobierno estatal para instar a empleados a hablar sobre las muertes por covid-19, según una declaración jurada de un agente que trabaja en el caso.

El Departamento de Policía de Florida ejecutó una orden de registro en la casa de la científica.

Rebekah pide una explicación pues afirma que 10 agentes con armas en mano se presentaron en su casa, ubicada en Tallahassee, a las 8:30 am e ingresaron a la fuerza.

En un video que tomó mientras esto ocurría y que luego publicó en redes sociales, se muestra cuando un agente apuntaba con un arma hacia la escalera mientras Jones le decía que sus dos hijos estaban arriba.

También dijo: "apuntaron un arma a 15 cms de mi cara" y agregó que se llevaron sus computadoras, su teléfono y varios discos duros y memorias USB.

Jones dijo en una entrevista a CNN que no ha accedido indebidamente a ningún sistema de mensajería estatal y que perdió el acceso a sus cuentas de computadora del gobierno cuando fue removida de su cargo.

La declaración de la policía:

Gretl Plessinger, portavoz del departamento de policía, dijo que los agentes tocaron la puerta de Jones y la llamaron "en un intento de minimizar la interrupción de la familia".

"Jones se negó a abrir la puerta durante 20 minutos y colgó a los agentes, la familia de Jones estaba arriba cuando los agentes entraron a la casa", dijo Plessinger, aunque no respondió a las preguntas acerca de por qué por qué llevaban armas.

"En ningún momento se apuntó con armas a nadie en la casa", dijo Rick Swearingen, comisionado del departamento, en otro comunicado.

Lo ocurrido:

Un investigador del departamento dijo que un individuo no autorizado ingresó ilegalmente a un sistema de gestión de emergencias del gobierno estatal para enviar un mensaje de texto grupal a los funcionarios del gobierno el mes pasado instándolos a hablar sobre la crisis del covid-19.

"Es hora de hablar antes de que mueran otras 17 mil personas.. sabes que esto está mal. No tienes que ser parte de esto. Sé un héroe. Habla antes de que sea demasiado tarde", decía el mensaje según la declaración jurada.

Según los funcionarios, ellos rastrearon el mensaje que fue enviado el 10 de noviembre a unos 1.750 destinatarios desde una dirección IP conectada a la casa de Jones.

Esto dice la científica al respecto:

"No soy una hacker", además dijo que el lenguaje en el mensaje que las autoridades dijeron que fue enviado "no era mi forma de hablar" y tenía errores que ella no cometería.

"El número de muertes que usó la persona ni siquiera era el correcto", dijo Jones. "En realidad, estaban por debajo, yo nunca redondearía 430 muertes".

Los agentes tomaron un USB que Jones dijo a CNN, contenía "pruebas de que (funcionarios estatales) mentían en enero sobre cosas como informes internos y avisos de los CDC y evidencia de actividades ilegales por parte del estado".

También aseguró que accedió a esos informes legalmente y que algunos habían sido enviados a ella de parte de otras personas después de que ella dejó el gobierno estatal.

Para Rebekah la redada fue orquestada por el gobernador Ron DeSantis, a quien se le acusa públicamente de manejar mal la pandemia.

"Esto es lo que sucede cuando desafías a personas poderosas y corruptas... si él piensa que esto me va a asustar para que me calle, está equivocado", aclaró.

El lado del gobernador Ron DeSantis:

Fred Piccolo, portavoz de DeSantis, dijo a CNN que "la oficina del gobernador no tuvo participación, ni conocimiento, ni nada, de esta investigación".

Dijo que la policía inició una investigación sobre el mensaje antes de que nadie supiera sobre la supuesta participación de Jones.

Ella dijo públicamente que un superior del departamento le pidió que manipulara los datos del estado para que pareciera que Florida estaba más cerca de cumplir sus objetivos de reapertura de lo que realmente estaba.

El departamento de salud dijo en mayo que Jones fue removida porque había "exhibido un curso repentido de insubordinación", tomando "decisiones unilaterales para modificar el tablero de Covid-19 del Departamento sin la participación o aprobación del equipo epidemiológico o sus supervisores".

Jones lanzó su propio tablero en línea de datos del Covid-19 de Florida, un sitio web que se ejecutaba en una de las computadoras que los agentes incautaron el lunes.

Jones ya ha recibido acusaciones con anterioridad, fue acusada previamente de acecho en 2019 tras publicar fotos explícitas de un exnovio en línea, un caso de delito menor que aún está pendiente. Cuando CNN le preguntó de esto, ella dijo que se debía a una publicación de blog que aparece en un grupo en línea para mujeres que han estado en relaciones abusivas.

Recientemente un abogado defensor de la científica presentó una moción para retirarse del caso pues se enteró de que "un miembro de la familia inmediata está involucrado en una investigación activa" de Jones.

