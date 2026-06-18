Encuentran ejemplar de cocodrilo muerto en el lago Petén Itzá

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Un cocodrilo fue hallado muerto en uno de los muelles del lago Petén Itzá, lo que conmocionó a los residentes.

A través de las redes apasionados se lamentó que un ejemplar juvenil fuera encontrado, debido a que es importante en la cadena natural del área.

El Cocodrilo Moreletii macho se encontraba en el muelle del parque del barrio "La Ermita" de San Benito, Petén. El hallazgo se realizó precisamente este 17 de junio, "Día del cocodrilo", fecha celebrada para crear conciencia sobre la importancia de la conservación de estos reptiles ancestrales y su rol vital cómo depredadores tope en los ecosistemas acuáticos.

Foto: Noticias de Petén.

Al lugar llegó el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) para trasladar al animal a la organización Arcas para evaluar la causa de muerte.

No presentaba heridas visibles, por lo que agentes de Conap explican que pudo haber sido envenenado.

Crocodylus Moreletii

Es una especie que habita en Guatemala, Belice y el golfo de México en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca.

Llega a medir 3 metros de longitud y su dieta es carnívora variada. Según Conap, en Guatemala habitan 3 de las 26 especies de cocodrilianos que existen en el mundo:

Crocodylus acutus – Cocodrilo americano

Crocodylus moreletii – Cocodrilo de Morelet, que viven al norte del país y pertenecen a la familia Alligatoridae

Caiman crocodilus – Caimánm que habita en los departamentos de la Costa Sur.

Son especies clave para el equilibrio de nuestros humedales y ecosistemas acuáticos.