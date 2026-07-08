Ejército confirma muerte de rescatista que había desaparecido tras accidente aéreo

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Las autoridades confirmaron que el rescatista de la Brigada Humanitaria y de Rescate (BHR) del Ejército de Guatemala fue localizado sin vida luego de haber desaparecido.

EN CONTEXTO: Hallan a rescatista y cuerpo de tercera víctima tras accidente aéreo en Chimaltenango

El Ejército de Guatemala informó la noche de este martes 7 de julio, a través de un comunicado, que fue localizado sin vida el rescatista que había desaparecido mientras participaba en las labores de búsqueda de las víctimas del accidente aéreo ocurrido el pasado viernes en San Miguel Pochuta, Chimaltenango

Se trata del soldado de Primera Especialista, Nicolás Felipe Ordoñez Canto, quien era rescatista de la Brigada Humanitaria y de Rescate (BHR) del Ejército.

Como resultado de las operaciones de búsqueda y localización, las autoridades lograron ubicar al rescatista, pero ya no contaba con signos vitales, según indica el comunicado.

De momento no se han confirmado las causas del fallecimiento, por lo que las autoridades realizan las investigaciones correspondientes. De manera preliminar se dio a conocer que Ordoñez Canto habría caído del helicóptero durante la búsqueda de las víctimas.

El Ministerio de la Defensa Nacional ha lamentado esta irreparable pérdida y ha expresado sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de servicio del rescatista, a quien le reconocen su entrega, valentía y compromiso durante el cumplimiento de su deber.

El rescatista fue identificado como Nicolás Felipe Ordoñez Canto. (Imagen: Ejército de Guatemala)

Los tres tripulantes de la aeronave TG-PIP que sufrió el accidente también fallecieron.