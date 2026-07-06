Hallan a rescatista y cuerpo de tercera víctima tras accidente aéreo en Chimaltenango

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Debido a la complejidad del área en donde se encuentra el rescatista que había desaparecido y el cuerpo de la tercera víctima, aún no ha sido posible el rescate.

EN CONTEXTO: Ejército de Guatemala confirma desaparición de rescatista tras accidente aéreo

El Ejército de Guatemala informó la tarde de este lunes que, fue ubicado el cuerpo de la tercera víctima del accidente aéreo ocurrido el pasado viernes en San Miguel Pochuta, Chimaltenango, así como al rescatista que había desaparecido.

El personal militar y las instituciones que integran el Sistema de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred) lograron el hallazgo, pero debido a las condiciones adversas del terreno y la complejidad del área donde se encuentran, aún no ha sido posible el rescate.

Por lo tanto, se desconoce el estado de salud del rescatista de la Brigada Humanitaria y de Rescate (BHR), según informaron las autoridades.

En la aeronave TG-PIP que sufrió el accidente, viajaban tres personas, los cuerpos de las primeras dos víctimas fueron rescatados el pasado domingo, pero durante la búsqueda había desaparecido el rescatista.