De Petén al podio panamericano: El regreso triunfal de Emerson Felipe a la lucha

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Emerson Felipe gana plata en el Panamericano de Lucha y fortalece el camino de Guatemala hacia los Juegos Panamericanos y el ciclo olímpico.

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Fuerza, disciplina y honor han forjado la carrera deportiva de Emerson Isaías Felipe Ordóñez, quien sobre el tapiz de combate se ha ganado un lugar en la selección de lucha olímpica.

El luchador de 26 años, orgullo de Flores, Petén, compite en la categoría de 72 kilogramos en el estilo grecorromano.

De la adversidad al éxito, la historia Emerson es la de un luchador guatemalteco en ascenso. (Foto: Cortesía CDAG)

Su más reciente logro, la medalla de plata panamericana en el evento continental de United World Wrestling Américas, realizado en Estados Unidos, representa una gran motivación para seguir llevando en alto la bandera de Guatemala.

Felipe relata que su primer deporte fue el boxeo, que practicó hasta los 14 años. "Recuerdo que una semana no llegó el entrenador y me invitaron a probar la lucha. Ambos deportes se desarrollaban en el Complejo Deportivo Maya, en Flores, Petén", recordó.

Este luchador guatemalteco supera obstáculos en su carrera deportiva. (Foto: Cortesía CDAG)

Su historia deportiva está marcada por sacrificios, desafíos y una convicción inquebrantable de cumplir sus sueños. Desde sus inicios, Felipe enfrentó obstáculos que no lo alejaron de su objetivo de representar a Guatemala en el alto rendimiento.

"Por mi edad y estatura me perdí unos Juegos Nacionales. Yo añoraba ir, era mi meta. Con perseverancia a los años logré no solo participar, sino subir a los podios. Desde que me reclutó la Federación mi sueño era representar a Guatemala", relató el atleta.

Emerson Felipe representa a Guatemala en la lucha grecorromana. (Foto: Cortesía CDAG)

El deportista recuerda con emoción el momento en que dejó su natal Petén para buscar mejores oportunidades en la capital.

"Desde el momento que mi hermana me dejó en el bus de Petén a la Ciudad, le dije que iba a lograr mi sueño y vine con esa ilusión", afirmó.

Su desarrollo deportivo estuvo acompañado de esfuerzo constante. "Yo hacía sesiones extras de entrenamiento en las madrugadas. Adelantaba mis tareas de la escuela para luego ir a entrenar. Fui avanzando y vi que me superaba más que los demás", explicó.

Emerson Felipe se consolida en la selección nacional de lucha. (Foto: Cortesía CDAG)

No obstante, también tuvo que enfrentar el temor de su familia. "Mi mamá tuvo miedo de que me involucrara en un deporte de contacto, porque me podían lastimar. Poco a poco lo aceptó, aunque inicialmente no quería que me fuera a la capital", recordó.

En 2024 atravesó una etapa difícil en la que consideró retirarse del deporte, debido a una sensación de estancamiento. No obstante, en 2025 decidió regresar a la lucha olímpica, recuperando poco a poco su nivel competitivo.

Entre sus principales logros destaca la medalla de plata panamericana en el evento de United World Wrestling Américas, realizado en Estados Unidos, resultado que lo motiva a seguir creciendo y buscar mejores resultados.

Felipe afirma que el deporte le ha enseñado resiliencia y disciplina, y que su mayor objetivo es mejorar su desempeño en futuros eventos internacionales. Su meta más cercana es destacar en los Juegos Panamericanos, donde aspira a subir al podio y consolidarse en el ciclo olímpico.