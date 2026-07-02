Entre récords y raíces garífunas conoce la historia de Danisha Chimilio

-

Danisha Chimilio conquista el oro en salto triple en Guatemala e impone récord nacional y fortalece su sueño olímpico con orgullo garífuna.

TE PUEDE INTERESAR: El coleccionista que rescata la historia de Guatemala a través de sus monedas

La atleta de origen izabalense, Danisha Chimilio Ávila, surca el cielo en busca de imponer nuevos récords en la disciplina del salto triple.

"Es como jugar al avioncito, así me lo enseñaron. Es importante estar concentrada, porque se utiliza la misma pierna dos veces. Es una prueba muy hermosa que requiere fuerza y buena estabilidad por el impacto. Una vez que se domina, se hace fácil", explica la atleta.

La deportista ajusta su técnica bajo la supervisión de su entrenador. (Foto: Cortesía CDAG)

Su logro más reciente llegó en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, donde se colgó la medalla de oro en salto triple femenino tras registrar una marca de 13.19 metros.

Con 21 años y nacida en Livingston, Izabal, Chimilio Ávila también dejó su huella el 20 de abril de 2024 en el Ranquin Nacional, al imponer una nueva marca de 12.91 metros, superando el registro de María Fleischmann (12.68 m).

La atleta guatemalteca rompe el aire con la primera zancada del salto triple. (Foto: Cortesía CDAG)

Se caracteriza por su carisma y por su constante sonrisa. Su familia ha sido el principal apoyo en su carrera, acompañándola de forma incondicional en cada etapa de su desarrollo deportivo.

Con un carácter que irradia alegría, la saltadora juvenil representa con orgullo sus raíces garífunas y su ambición de dejar huella en el atletismo guatemalteco.

Orgullosa de sus raíces garífunas, Danisha Chimilio Ávila representa a Guatemala. (Foto: Cortesía CDAG)

Como referente internacional, admira a la campeona mundial y olímpica venezolana Yulimar Rojas, a quien destaca por su energía y carisma en competencia.

Con resultados en ascenso, Chimilio continúa consolidándose como una de las promesas del deporte nacional, y sueña con representar a Guatemala en unos Juegos Olímpicos y regalarle una medalla olímpica a su gente.

Sus inicios

La joven recuerda con claridad su primer acercamiento al deporte: "Comencé representando a la escuela de niñas donde estudiaba. Corrí la prueba de 5K y luego de ganarla me llegó la invitación de una entrenadora para ir al Complejo".

Además, cuenta que, al ser una niña muy "eléctrica", siempre le gustaba estar en constante movimiento, y en el atletismo encontró una forma de canalizar toda esa energía.

Danisha concentra la mirada antes de iniciar su intento en competencia. (Foto: Cortesía CDAG)

Hija de padre futbolista de origen beliceño, se formó inicialmente en el heptatlón, aunque admite que las pruebas de fondo no eran de su agrado.

En una competencia de la categoría Sub-18, fue seleccionada por el entrenador cubano Raúl Terry, un momento clave en su desarrollo deportivo.

"Uno de mis sueños era entrenar con los chicos y chicas mayores que ya estaban en la capital, a quienes yo seguía", afirma.

Meses más tarde, ese deseo se hizo realidad: "Mi preparación fue hermosa y muy especial, porque finalmente estaba con los atletas con los que quería convivir. Me trataron genial, me daban muchos consejos", recuerda.