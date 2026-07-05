La multa que deberán pagar los conductores por obstruir el paso de cebra

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Emetra advirtió que los conductores que obstruyan el paso de cebra serán sancionados con una multa de Q500.00.

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La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) indicó que los conductores que obstruyan el paso de cebra pueden ser sancionados con una multa de Q500.00.

Emetra explicó que el paso de cebra está destinado para que los peatones crucen la calle de forma segura y el invadir ese espacio da lugar a la sanción económica.

El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, señaló que el problema no se limita al monto de la multa, sino al riesgo que genera no respetar el derecho de paso de los peatones.

¡No es la multa de Q500.00!



Es la peligrosidad causada, por la falta de voluntad de respetar las normas.



Hoy, ayudas a la hija de alguien para una paso seguro, mañana pueden beneficiar a tu papá en un cruce de peatones, es posible que todos ayudemos a nuestros abuelos al cruzar… pic.twitter.com/fR2U0doOOp — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) July 5, 2026

"Hoy, ayudas a la hija de alguien para una paso seguro, mañana pueden beneficiar a tu papá en un cruce de peatones", agregó Montejo.