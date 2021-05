La emotiva carta que Frank Sinatra escribió a Luis Miguel

"Cuando nos conocimos en México y escuché realmente tu voz, me di cuenta que eras original y único", escribió Frank Sinatra.

En el reciente capítulo de la segunda temporada de luis Miguel La Serie se vio el encuentro que El Sol tuvo con Frank Sinatra en Nueva York.

Luis Miguel era fanático del estadounidense y después de lanzar su mítica colaboración del tema "Come Fly with me", que grabaron los artistas en 1994, el mexicano confesó que era fanático y que cantar a su lado fue "un sueño hecho realidad".

Recientemente los medio mexicanos publicaron la emotiva carta Frank Sinatra envío a Luis Miguel, demostrando que la admiración era mutua.

¿Qué escribió?

El texto se publicó en el libro Oro de Rey, de Juan Manuel Navarro y Javier León Herrera (biógrafo oficial de Luis Miguel).

"Querido Micki, por años ha sido halagador escuchar a jóvenes cantantes hablar sobre el nuevo Frank Sinatra. Fue aún mejor cuando escuché de un joven en México que no tenía comparación con nadie", comienza la carta.

"Cuando nos conocimos en México y escuché realmente tu voz, me di cuenta que eras original y único. Un talento enorme y 'no tan malo a la vista'. Felicitaciones por tu estrella en el Paseo de la Fama. Estoy seguro que se vienen muchas cosas mejores para ti. Un saludo cálido, Frank", fueron las palabras que el grande dedicó al artista latino.

Este dueto fue incluido en el álbum discográfico Duets II de 1994, además contenía colaboraciones con Stevie Wonder, Neil Diamond, Linda Ronstadt y Gladys Knight.

¿Quién fue el responsable de que ocurriera este dueto?

Fue la publicista Marianne Sauvage. La mánager hizo los trámites necesarios para que Luis Miguel figurara en el Paseo de la Fama y acordó que cantara en el evento por el cumpleaños número 80 de Sinatra en 1995.