EPA impulsa campaña de donaciones económicas en apoyo a Venezuela

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EPA anunció que a partir de este viernes 10 de julio, los clientes podrán realizar aportes económicos voluntarios en las cajas de todas las tiendas de Guatemala, Costa Rica y Venezuela, con el propósito de apoyar a las comunidades afectadas por los recientes terremotos en el país suramericano.

La iniciativa forma parte de la campaña "Ayudar es Sencillo: Juntos por Venezuela", cuyo fin es respaldar a organizaciones para ejecutar proyectos urgentes de alivio y reconstrucción. Dichas organizaciones serán anunciadas una vez concluido el proceso de evaluación y debida diligencia interna que garantice el uso transparente de los fondos.

(Fotografía cortesía: EPA)

Los clientes que deseen sumarse podrán realizar sus aportes de dos maneras:

En cajas: en cualquiera de las tiendas de EPA en Guatemala, Costa Rica y Venezuela.

en cualquiera de las tiendas de EPA en Guatemala, Costa Rica y Venezuela. Página web: ingresando al sitio web epaenlinea.com podrán hacer su donativo.

ingresando al sitio web epaenlinea.com podrán hacer su donativo. Transferencia bancaria: mediante depósito a la cuenta habilitada para la campaña, solicitando la información a través del correo electrónico: ayudarsencillo@epa.biz

“ Durante más de veinte años hemos comprobado que cuando clientes, colaboradores y aliados se unen alrededor de un propósito común, el impacto puede transformar vidas. Hoy ponemos esa experiencia al servicio de las comunidades afectadas en Venezuela. ” Pedro Pablo Marroquín , vocero Iniciativa Comunitaria, EPA Guatemala.

Respuesta humanitaria en marcha

Desde el inicio de la contingencia, EPA ha impulsado diversas acciones para respaldar la atención de la emergencia. En Guatemala, se habilitó un centro de acopio el sábado 27 de junio. En Costa Rica, colaboró con la donación de equipos especializados de búsqueda y rescate.

Paralelamente, en Venezuela, las tiendas han brindado apoyo directo a las brigadas dedicadas al rescate y atención primaria, además de abrir sus instalaciones como centros de acopio oficiales.

Más de 20 años construyendo solidaridad

Ayudar es Sencillo es el programa de inversión social de EPA que, desde hace más de dos décadas, ha canalizado la solidaridad de sus clientes para apoyar proyectos comunitarios. A través de esta iniciativa, se han recaudado más de cinco millones de dólares, beneficiando a más de 430 organizaciones sociales en Venezuela, Costa Rica y Guatemala.