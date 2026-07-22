Equipos de tiro con arco se preparan para competir en Santo Domingo 2026

Después de arribar a República Dominicana, el equipo masculino y femenino de tiro con arco hizo su primer entrenamiento este miércoles de cara a la competencia en Santo Domingo 2026.
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La práctica de la delegación nacional se realizó en el Campo de Tiro en el Parque del Este, a unos 30 minutos del centro de la ciudad dominicana.
Todos los atletas que competirán a partir del viernes 24, se hicieron presentes al polígono, donde afinaron la puntería con las flechas antes de enfrentar a grandes rivales de la región.
Christian García, Angel Hernández, Thomas Flossbach, Marcelo Del Cid, Julio Barillas y Pedro Salazar, conforman la categoría masculina. Claudia De la Cruz, Mariana Saravia, Danica Barrera, Nancy Enríquez, Sara García y Sara Stahl, son las figuras de la rama femenina.