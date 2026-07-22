¿Eres persona obligada? El conversatorio que disipará dudas sobre la nueva ley

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La Escuela Bancaria de Guatemala organizará un foro para analizar los cambios del Decreto 15-2026 y la gestión de riesgos antilavado.

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La reciente entrada en vigor del Decreto Número 15-2026, correspondiente a la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, ha marcado un punto de quiebre estructural para el sector productivo y corporativo de Guatemala.

Esta normativa unifica y moderniza un marco preventivo que acumulaba más de dos décadas de rezago frente a las dinámicas del comercio internacional y la proliferación de herramientas financieras digitales.

La transición hacia un modelo alineado con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) impone la urgente necesidad de adaptar las estructuras operativas de las empresas.

En este escenario de transformación legal, han surgido interrogantes técnicas, interpretaciones diversas y dudas operativas sobre las nuevas responsabilidades de control normativo que deben asumir los distintos agentes económicos.

Para responder a estos desafíos y brindar claridad conceptual, la Escuela Bancaria de Guatemala (EBG) y la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), con el respaldo académico de Evalua Compliance y el patrocinio estratégico de Soy502 y Nuestro Diario, han organizado el conversatorio gratuito titulado "¿Eres o dejas de ser una Persona Obligada?".

El encuentro se llevará a cabo mañana jueves 23 de julio, en las instalaciones del salón Dr. Saúl Osorio Paz, en la sede del Colegio de Ciencias Económicas (0 calle 15-46, zona 15, Colonia El Maestro), y se proyecta como un espacio clave para el análisis práctico de los 128 artículos que integran el cuerpo legal.

Con la entrada en vigencia de la nueva Ley integral contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, acá la invitación a un conversatorio gratuito para determinar quiénes son los sujetos obligados. pic.twitter.com/S1F0qfh8fu — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) July 22, 2026

Claves del evento

El propósito central de la jornada es ofrecer a los participantes criterios técnicos claros para determinar si sus organizaciones mantienen, adquieren o dejan de tener la condición jurídica de Persona Obligada.

La legislación anterior, regida por el Decreto 67-2001, obligaba a las entidades a aplicar revisiones rígidas basadas en el cumplimiento burocrático de manuales estáticos.

Por el contrario, la nueva norma faculta a las gerencias para migrar hacia un enfoque de prevención basado en la gestión de riesgos.

Este cambio de paradigma permite flexibilizar requisitos a los perfiles de menor riesgo y concentrar los recursos de auditoría profunda en aquellas operaciones de alta complejidad transaccional.

"Yo diría que estamos ante uno de los retos más estratégicos e importantes, que es volver la ley algo real, convertirla en una implementación que en efecto pueda demostrar que el país está comprometido", aseveró recientemente a Soy502 Susan Rojas, exintendente de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y docente de la EBG.

La urgencia por consolidar estos programas de cumplimiento responde también al examen internacional al que se someterá el país durante la Quinta Ronda de Evaluación Mutua, programada para febrero de 2027 por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Reprobar este escrutinio implicaría el riesgo de ingresar a la denominada "lista gris", una clasificación que encarecería las transacciones comerciales afectaría la corresponsalía bancaria y debilitaría el flujo de inversión extranjera y remesas.

Durante el conversatorio, los asistentes participarán en una agenda integral que contempla una conferencia magistral, demostraciones prácticas, ejercicios guiados con herramientas digitales y un espacio de preguntas y respuestas con especialistas.