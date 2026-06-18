Universidad Galileo reunirá expertos en salud veterinaria

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Universidad Galileo, por medio de la Facultad de Ciencias de la Salud (FACISA), y la Municipalidad de Esquipulas realizarán el Primer Congreso Centroamericano de Una Salud y el VIII Encuentro Académico Internacional de Salud Pública Veterinaria.

La actividad se llevará a cabo del 23 al 25 de junio de 2026. El evento reunirá a profesionales, estudiantes, investigadores y tomadores de decisión para abordar la temática de "Gobernanza territorial para el abordaje con el Enfoque de Una Salud en los Territorios". El objetivo es analizar la relación entre la salud humana, animal y ambiental en la región de Centroamérica.

(Fotografía cortesía: Universidad Galileo)

El impacto en la región

La agenda del congreso responde a factores que afectan a las poblaciones actuales, tales como:

Enfermedades zoonóticas e infecciones respiratorias agudas superiores (IRAS).

Enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS).

Resistencia a los antimicrobianos, vinculada a estimaciones de 700 mil muertes anuales a nivel mundial.

Calidad e inocuidad alimentaria, asociada a registros internacionales de 600 millones de casos de enfermedades al año.

Efectos del cambio climático en los ecosistemas locales y globales.

“ Este congreso nace con la visión de convertir a Esquipulas en un punto de encuentro para el diálogo científico, la generación de conocimiento y la construcción de alianzas que permitan fortalecer la gobernanza territorial bajo el enfoque de Una Salud. ” Marco Tulio Cueva , coordinador del evento.

Programa y participación

Las jornadas de trabajo incluirán conferencias, paneles de discusión y la presentación de investigaciones y modelos vinculados a los servicios veterinarios y la salud pública. Con esto se busca actualizar las competencias técnicas del sector y generar acciones coordinadas a través de la red de asociaciones y facultades de Ciencias Veterinarias de Centroamérica.

Por su parte, Vilma Chávez de Pop, decana de FACISA de Universidad Galileo, explicó: "Este congreso representa una oportunidad para impulsar soluciones y fortalecer la cooperación regional en beneficio de la salud de las personas, los animales y el medio ambiente".

El encuentro está dirigido a estudiantes de Ciencias Médicas y Veterinarias, epidemiólogos, académicos, consultores y delegados de instituciones vinculadas al sector salud y ambiental.