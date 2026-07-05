Esta será la actividad que se realizará en Mixco este domingo

Este domingo 5 de julio se llevará a cabo una carrera desde El Condado Naranjo hacia la zona 1 de Mixco, lo que podría generar cierres viales.
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El evento deportivo se llevará a cabo desde las 7:00 horas desde el Condado Naranjo, en la zona 4 de Mixco.
Para finalizar hasta en la meta que se ubicará en la zona 1 del municipio a las 12:30 horas.
Durante el trayecto de estos 21 kilómetros se tendrá coordinación y seguridad por parte de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco.
PMT recomienda a los conductores circular con precaución y respetar las señales de tránsito así como anticipar su salida.