¡Protégete del sol! Para este jueves se espera alta radiación solar

El día estará caluroso y húmedo, pero se esperan lluvias y tormentas eléctricas.
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Para este jueves 18 de junio se espera bastante neblina al amanecer, especialmente en valles o sectores montañosos.
Habrá pocas nubes y viento ligero predominando del sur.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), se registrarán altas temperaturas y radiación solar, por lo que debes proteger tu piel.
Sin embargo, por la tarde se prevé la entrada de humedad desde el océano Pacífico, la cual promoverá nublados con lluvias dispersas desde el sur hacia el centro del país.
Los mayores acumulados pueden presentarse en las regiones Occidente y Bocacosta.
Las condiciones atmosféricas pueden promover tormentas locales severas en sectores montañosos o volcánicos.