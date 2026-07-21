Extremo calor y viento: así estará el clima este miércoles

Pese a que el día estará muy caluroso, habrá viento y posibles lluvias.
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Para este miércoles 22 de julio se espera un ambiente cálido y soleado, con presencia de bruma, así lo afirma el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Durante las primeras horas se prevén nublados, sobre todo en el Caribe, Franja Transversal del Norte y norte del Altiplano Central.
El viento moderado soplará del norte hacia el centro y valles de oriente del país.
Onda del este
Por la tarde no se descarta la presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional.
Las lluvias pueden ser de corta duración y estarían relacionadas al paso de la onda del este número 20.