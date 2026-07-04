¿Qué debe llevar la mochila de las 72 horas para tu mascota?

Ante cualquier emergencia, es importante complementar tu mochila de emergencia con insumos básicos para tu mascota.
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La Cruz Roja de Guatemala recomienda prever un mochila de 72 horas para tus mascotas, para que puedas contar con algunos insumos esenciales por alguna emergencia.
La mochila debe contar con alimento para tu mascota, al menos para tres días mínimo.
Recuerda incluir un botiquín con medicamento para el animal al igual de una copia de su carne de vacunación.
No olvides añadir una correa y también un collar en caso no lo use diariamente.
Para su higiene, debes tener en cuenta llevar bolsas para residuos y toallas desinfectantes.
Los cuerpos de socorro también señalan que es importante contar con alguna cobija para cubrirlo del frío y un juguete para entretenerlo en caso se prolongue cualquier situación.
Tanto tu mochila de emergencia como la de tu mascota son fundamentales ante cualquier emergencia.