Exalcalde guatemalteco se declara culpable de narcotráfico en EE.UU.

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El exalcalde ayudó a ocultar un cargamento de droga y lo hizo pasar como una donación de cemento para la Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa.

Romeo Ramos Cruz, exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos de un cargo de conspiración para importar más de cinco kilogramos de cocaína a dicho país.

De acuerdo con documentos judiciales, el acusado admitió haber participado en una organización dedicada al traslado de cocaína desde Guatemala hacia el mercado estadounidense. La acusación sostiene que utilizó su cargo para facilitar las operaciones del grupo.

Los fiscales señalan que el exfuncionario coordinó la logística y el transporte de cargamentos de droga y aceptó ayudar a ocultar un envío procedente de Venezuela, haciéndolo pasar como una donación de cemento para la Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa.

Además, elaboró una carta con membrete oficial para intentar evitar inspecciones de las autoridades guatemaltecas.

El exalcalde Romeo Ramos Cruz admitió haber participado en una organización que trasladaba cocaína hacia Estados Unidos. (Foto: Archivo/Soy502)

Enfrenta pena

Las investigaciones también señalan que nombró a un presunto narcotraficante en un alto cargo de la Policía Municipal para favorecer las actividades de la organización. Los hechos ocurrieron entre 2022 y 2023, mientras ejercía como alcalde durante el período 2020-2024.

Ramos fue capturado en Guatemala en mayo de 2025 a solicitud de Estados Unidos y extraditado a Washington, D. C. en agosto de ese mismo año.

Tras declararse culpable, el exalcalde enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una condena máxima de cadena perpetua. Aún no se ha fijado la fecha en la que se dictará su sentencia.

El exfuncionario fue detenido en mayo de 2025 con fines de extradición. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

*Con información de Departamento de Justicia