Motín dentro de cárcel en Izabal deja a una persona herida

Sistema Penitenciario, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala coordinan en el centro carcelario para mantener el orden.
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Durante la tarde de este viernes 24 de julio, se reportó un motín dentro del Centro Preventivo para Hombres de Puerto Barrios, en el departamento de Izabal.
Bomberos Voluntarios fueron requeridos al lugar debido a que una persona resultó herida.
Elementos de la séptima compañía arribaron al lugar y brindaron atención prehospitalaria y trasladado a un privado de libertad hacia el Hospital de Japón en Guatemala, ubicado en Puerto Barrios.
Socorristas permanecen en el lugar en apoyo a las acciones que coordinan las autoridades del Sistema Penitenciario, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala.