Expocasa 2026 proyecta impulsar la economía y el acceso a la vivienda

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La feria inmobiliaria más importante del país reunirá a más de 70 proyectos habitacionales y entidades financieras para dinamizar el sector de la construcción.

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La Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGIC) oficializó la realización de Expocasa 2026, la feria de vivienda de mayor relevancia en el territorio nacional, programada para desarrollarse del 24 al 26 de julio próximos en las instalaciones de Fórum Majadas.

Este evento se ha consolidado históricamente como el punto de convergencia idóneo entre las familias que aspiran a un patrimonio propio, desarrolladores inmobiliarios, constructoras y el sistema financiero, facilitando el acceso a soluciones habitacionales en un entorno de desafíos en el déficit habitacional y un necesario empuje macroeconómico.

Con este esfuerzo logístico, el sector privado organizado busca centralizar las demandas del mercado en un único recinto de alta conectividad urbana.

Lanzamiento de Expocasa 2026, a cargo de los directivos de la Cámara Guatemalteca de la Construcción. (Foto: Wilder López/Soy502)

En esta vigésima segunda edición, la organización contempla la exhibición de más de 70 proyectos residenciales y proyecta la asistencia de una cifra superior a los 6,000 visitantes durante sus tres días de actividad, quienes contarán con opciones preferenciales de financiamiento, tasas especiales y promociones exclusivas.

Los asistentes tendrán la oportunidad de realizar comparaciones directas de proyectos inmobiliarios, recibir asesoría especializada de primer nivel y avanzar de forma inmediata en sus trámites de precalificación en un solo recorrido dentro de las instalaciones del recinto.

De esta manera, el público podrá optimizar tiempos y reducir la complejidad que usualmente acompaña a los trámites de adquisición de bienes inmuebles.

Motores productivos

El impacto del sector va más allá de la intermediación comercial, ya que el desarrollo inmobiliario y la construcción representan uno de los pilares más dinámicos de la economía nacional, al ser generadores de aproximadamente 500 mil empleos directos e indirectos en el país.

La reactivación de esta industria encadena la demanda de insumos clave como el cemento, el acero, la logística de transporte y los servicios financieros, atrayendo inversión privada en momentos clave para la estabilidad del Producto Interno Burto (PIB).

Esta interacción comercial masiva dinamiza directamente al pequeño y mediano proveedor que provee servicios complementarios de acabados, diseño de interiores, instalaciones técnicas y decoración, multiplicando los flujos de capital circulante en el mercado doméstico.

El acceso a una vivienda digna y adecuada permanece como uno de los desafíos socioeconómicos estructurales más de fondo en Guatemala, donde los indicadores oficiales reflejan la necesidad apremiante de generar mecanismos viables de financiamiento a largo plazo.

Al respecto, la feria busca reducir la brecha habitacional mediante la precalificación inmediata, un paso crucial que optimiza el tiempo de los compradores y asegura tasas preferenciales con el respaldo del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) y la banca comercial.

Con este modelo interactivo de negocios, los organizadores esperan transformar de forma efectiva las intenciones de compra en transacciones comerciales tangibles, formales y sostenibles para las familias.

"Nuestro objetivo es facilitar ese proceso para las familias guatemaltecas y, al mismo tiempo, generar oportunidades de negocio que fortalezcan al sector construcción y aporten al desarrollo económico del país. En Expocasa se cierran ventas, pero también se abren oportunidades", destacó Juan Pablo Estrada, presidente de la Junta Directiva de la CGIC.

Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, explicó que buscan apoyar a las familias guatemaltecas y generar oportunidades de inversión. (Foto: Wilder López/Soy502)

Alternativas integrales

Las proyecciones de crecimiento para el sector financiero también son positivas debido a que el evento incentiva directamente la colocación de créditos hipotecarios, un rubro que reportó un incremento interanual del 8.8% a abril de 2026, evidenciando la liquidez y el apetito del mercado por la adquisición de inmuebles.

Adicionalmente, el piso de exhibición incorporará a proveedores de equipamiento y acabados para el hogar, permitiendo que el comprador complete toda la cadena de valor residencial en un solo recorrido, reduciendo notablemente los costos transaccionales colaterales que comúnmente asumen las familias de forma dispersa.

La innovación operativa será un componente central este año mediante la inclusión de asesorías especializadas destinadas a mitigar los riesgos del endeudamiento familiar e incentivar la educación financiera en el país.

En ese sentido, los organizadores incorporarán elementos interactivos para los visitantes, incluyendo facilidades tecnológicas y una amplia agenda de actividades que busca acercar la planificación urbana a los ciudadanos comunes mediante la exposición de modelos de conectividad urbana moderna y movilidad metropolitana.

"Esta edición contará con talleres con bancos para tomar mejores decisiones financieras, una agenda familiar con actividades para todas las edades. Sabemos que comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes en la vida de una familia", expuso Hugo Bosque, presidente del Comité Organizador de Expocasa 2026.

Hugo Bosque, presidente del Comité Organizador de Expocasa, adelantó que en el evento habrá talleres con entidades bancarias. (Foto: Wilder López/Soy502)

El reto estructural de la habitabilidad en Guatemala es profundo, puesto que datos vinculados a las Prioridades Nacionales de Desarrollo advierten que únicamente el 38.1% de los hogares guatemaltecos goza de condiciones de infraestructura y servicios adecuados.

En consecuencia, la feria se posiciona como una respuesta directa del sector privado organizado para contrarrestar estas carencias estructurales, convirtiendo el fin de semana del evento en una ventana de oportunidad real para el desarrollo patrimonial y social de la población.