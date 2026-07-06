MEM autoriza inscripción de tres terminales para distribuir alcohol carburante

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El permiso se otorga en el marco regulatorio para la comercialización de la gasolina E10 en Guatemala.

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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó la inscripción de la entidad Puma Energy Bahamas, S.A. en el Registro de Distribuidores de Alcohol Carburante, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Ministerial Número 260-2026/SG.

La disposición establece que la empresa podrá operar como distribuidor de alcohol carburante al haber obtenido la resolución favorable identificada con el número MEM-RESOL-627-2026, luego de cumplir con los requisitos previstos en ley.

De acuerdo con el acuerdo, la autorización comprende las operaciones de almacenamiento de combustible en tres terminales ubicadas en los departamentos de Escuintla e Izabal.

El Ministerio de Energía y Minas aprueba el registro de la empresa Puma Energy como distribuidor de alcohol carburante. pic.twitter.com/3ZHbaccLoA — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 6, 2026

Las instalaciones autorizadas son la Terminal San José 1, ubicada en el kilómetro 1.2 de la carretera a Chulamar, Puerto San José, Escuintla; la Terminal San José 2, situada en el kilómetro 3.5 de la misma ruta, también en Puerto San José.

Asimismo, la Terminal Santo Tomás 1, localizada en la Manzana D, Sector 3, Módulo 12, de la zona libre de industria y comercio Zolic, en el kilómetro 293.5 de la carretera al Atlántico CA-9 Norte, aldea Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal.

El acuerdo detalla que la infraestructura de la compañía cuenta con una capacidad instalada o proyectada de almacenamiento de 32,304,174 galones, distribuida en 29,066,226 galones para gasolina y 3,237,948 galones para alcohol carburante.

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La empresa gozará de los derechos previstos en la Ley del Alcohol Carburante y su Reglamento General, pero también estará obligada a cumplir con todas las disposiciones legales aplicables al sector.

El acuerdo indica que la autorización entrará en vigor el día de su publicación en el Diario de Centro América.

La inscripción de Puma Energy Bahamas, S.A. como distribuidor de alcohol carburante forma parte del proceso de implementación del marco regulatorio para la comercialización de la gasolina E10 en Guatemala.