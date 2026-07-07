Fallece Lauren Bennett, cantante de "Party Rock Anthem", éxito de LMFAO

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Hasta el momento, la causa de la muerte de la artista británica no ha sido revelada.

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Durante la tarde del pasado lunes 6 de julio, se confirmó el fallecimiento de la cantante Lauren Bennett, reconocida mundialmente por haber participado en "Party Rock Anthem", el éxito de LMFAO lanzado en 2011 y considerado una de las canciones más populares de aquella década.

Según la información de primera mano, la artista falleció a los 37 años y hasta el momento se desconoce la razón por la que falleció.

La triste noticia fue confirmada por medio de un comunicado en redes sociales realizado por las integrantes de G.R.L., el grupo femenino del que Bennett formó parte durante varios años.

En el comunicado, sus excompañeras lamentaron profundamente la pérdida de la artista y la recordaron como una persona cercana, talentosa y querida.

"Tenemos el corazón roto y no podemos empezar a expresar lo mucho que significó para nosotras. Siempre atesoraremos el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos dejó. Su hermoso espíritu tocó la vida de muchas personas y la extrañaremos profundamente. Siempre será recordada con amor. Descansa en paz, querida Lauren. Siempre estarás en nuestros corazones", se lee en el texto firmado por Emmalyn Estrada, Natasha Slayton y Paula van Oppen.