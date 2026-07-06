El influencer Kerry Mann celebra su cumpleaños en Guatemala

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El influencer Kerry Mann sigue disfrutando de su estadía en Guatemala.

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Desde su llegada a Guatemala, el influencer Kerry Mann, se ha deleitado con la gastronomía guatemalteca. Su pasión y fascinación por el país ha sido tanta, que decidió celebrar su cumpleaños en el país.

Durante la mañana, compartió un emotivo mensaje en un video en redes sociales mientras disfrutaba de un delicioso café guatemalteco. Entre su discurso recordó a sus seguidores hacer las cosas con el corazón lleno y disfrutar los momentos de la vida porque "nunca se sabe".

En su video mostró el lugar en el que se encuentra, también se le vio bastante relajado y disfrutando de su bebida junto a la piscina.

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Momentos más tarde, se le vio en otro video disfrutando con su familia de un postre con velas de cumpleaños.

Desde su llegada al país, se le ha visto en distintos puntos de Antigua Guatemala, donde sus fans lo han recibido con los brazos abiertos. Aunque en redes sociales también ha recibido comentarios de bienvenida y de felicitaciones por su cumpleaños.