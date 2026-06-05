Fallece el "Licenciado Cortillo" de la "Familia P.Luche"

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Abraham Pérez, quien dio vida al "Licenciado Cortillo" en la serie de comedia "La Familia P. Luche", falleció.

Su personaje dio sabor a varias de las historias narradas con humor en la segunda y tercera temporada. Fue el creador de contenido, Omar Crew, quien confirmó la muerte de su amigo.

El creador del podcast "La cabina paranormal" subió un mensaje para dedicado al "Licenciado Cortillo".

"Amigo de tantos años Abransito mejor conocido como Lic. Cortillo de La Familia P.Luche se nos adelanta. Toda una vida de conocernos al igual que a su familia que le deseamos pronta resignación", escribió.

"Nos conocimos de toda la vida y nuestros papás fueron amigos por más de 50 años. Una gran persona y siempre feliz. Hermanito, como les decía a todos, ya anda en el cielo regañando a todos allá", continuó.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte del artista

Abraham Pérez

Consiguió su fama gracias a su participación en la serie "La Familia P.Luche", protagonizada por Eugenio Derbez y Consuelo Duval.

Dio vida al "Licenciado Cortillo" en las temporadas 2 y 3, como uno de los jefes de Ludovico P. Luche y Flavio dentro de la empresa de Don Camerino.

Frase memorable

Al actor se hizo meme por una frase que sigue viva en Internet. En una escena en la que la multitud se abalanza contra Ludovico, quien está en estado de ebriedad en la celebración de una boda, y le exigen que salga del lugar, Cortillo grita: "¡Sí, que se largue!", siendo un mito en redes sociales.

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