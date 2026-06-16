FBI afirma que frustró atentado en cumpleaños de Trump

-

Varias personas fueron detenidas y los ataques planeados se neutralizaron antes de ejecutarse, afirmó el FBI.

OTRAS NOTICIAS: Trump celebra sus 80 años con inédita velada de artes marciales

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que la agencia frustró un presunto plan para atacar el evento de la UFC celebrado el fin de semana en la Casa Blanca, coincidiendo con el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump y el inicio de las actividades por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

En una publicación en la red social X, el funcionario aseguró que, gracias a una operación coordinada entre el FBI, el Departamento de Justicia y otras agencias, varias personas fueron detenidas y los ataques planeados se neutralizaron antes de ejecutarse.

Según Patel, su agencia detectó la posible amenaza el 10 de junio, cuatro días antes del evento. Aunque inicialmente no ofreció detalles sobre el supuesto complot, compartió un artículo de Fox News que citaba a funcionarios no identificados familiarizados con la investigación.

De acuerdo con ese reporte, cinco personas fueron arrestadas en los estados de Ohio, Misuri y California. Además, los investigadores habrían identificado a 23 individuos vinculados a una posible red de conspiradores.

Más de 4.000 invitados asistieron al primer evento deportivo profesional en la Casa Blanca. (Foto: AFP)

El plan descrito por Fox News contemplaba el uso de drones para impactar edificios cercanos a la Casa Blanca durante el espectáculo de artes marciales mixtas. La intención habría sido provocar una evacuación masiva y dirigir a los asistentes hacia zonas donde presuntamente estarían posicionados francotiradores.

El informe también señaló que existía una supuesta "segunda oleada" destinada a asaltar los accesos de la Casa Blanca mientras se desarrollaba el caos generado por el ataque inicial.

El evento, denominado "UFC Freedom 250", se realizó en una arena temporal instalada en el Jardín Sur de la Casa Blanca y reunió a miles de asistentes, entre ellos Trump y altos funcionarios estadounidenses. Hasta el momento, el FBI no ha ofrecido detalles adicionales más allá de lo publicado por Patel.