Alarma en el Barsa: Frenkie de Jong sufre una rotura de ligamento en la rodilla

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Frenkie de Jong sufre una rotura de ligamento lateral en la rodilla tras el Mundial. Descubre los detalles del parte médico oficial del FC Barcelona y el mensaje del jugador sobre su recuperación sin cirugía.

El mediocampista neerlandés del Barcelona Frenkie de Jong sufre una rotura de ligamento en la rodilla derecha, anunció el club español.

"Las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Frenkie de Jong han determinado que sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se ha acordado que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico, pendiente de su evolución durante las próximas semanas", dijo el Barsa sobre su jugador de 29 años, sin precisar de manera más concreta un tiempo estimado de baja.

COMUNICADO MÉDICO



Las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Frenkie de Jong han determinado que sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se ha acordado que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico, pendiente de su evolución… pic.twitter.com/4b7aBvyK5Q — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 23, 2026

Respondiendo en Instagram a las numerosas especulaciones sobre su estado de salud, De Jong precisó que la lesión se produjo jugando con Países Bajos en el reciente Mundial.

"Tras las primeras evaluaciones, los médicos me dijeron que era una lesión leve y que no empeoraría si seguía jugando... Durante mis vacaciones regresé a Barcelona para someterme a nuevas pruebas. Estas mostraron que la lesión era más grave de lo que se había determinado inicialmente. Afortunadamente, por el momento, no será necesaria una operación y ahora estoy completamente centrado en mi recuperación y en volver a los terrenos de juego lo antes posible", apuntó.

Frenkie De Jong publica un comunicado en sus redes sociales



‍♂️ "Durante el mundial los doctores me dijeron que no era una lesión grave"



"Cuando he regresado al Barça, las pruebas han determinado que la lesión es más seria de lo esperado"



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/2tkUwYVb4T — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 23, 2026

En el Mundial 2026, Frenkie de Jong jugó en los cuatro partidos de la Oranje, que fue eliminada el 29 de junio en la tanda de penales de su duelo de dieciseisavos de final ante Marruecos.

La pasada temporada se perdió varias semanas de competición, entre finales de febrero y mediados de abril, debido a una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha, sufrida en un entrenamiento.

Con información de AFP