Festival del atol de elote en Guatemala: fecha y actividades

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De manera oficial se anunció la cuarta edición del "Festival del Atol de Elote" en San Lucas Sacatepéquez, bebida icónica de esta área del país y que es infaltable en las mesas guatemaltecas.

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La "IV edición del Festival del Atol de Elote" promueve la gastronomía local con actividades para toda la familia, además de la reunión de las personas que mantienen viva esta receta ancestral.

¿Qué podrás encontrar en el Festival del Atol de Elote?

Además de la bebida representativa del municipio, podrás comer platillos elaborados con maíz como tacos guatemaltecos, dobladas, tostadas, elote cocido, tamalitos de elote, chipilín, chuchitos y otros. También habrá conciertos y presentaciones en vivo.

La Dirección Municipal de Cultura busca mostrar por qué San Lucas, Sacatepéquez se considera como la "Tierra del atol de elote".

Foto: oficial.

¿Por qué San Lucas Sacatepéquez es considerada la tierra del atol de elote?

En las décadas de 1950 y 1960, varias familias comenzaron a vender la bebida a los viajeros que debían pasar por el área, en el lugar conocido como "La Cuchilla", donde paraban las camionetas que se dirigían a distintos puntos de occidente y a Antigua Guatemala. Las mujeres también ofrecían tostadas y elotes cocidos a quienes cruzaban por el lugar.

En 1980 las ventas se trasladaron a un nuevo lugar debido a la ampliación de la carretera interamericana (CA-1). El área se convirtió en el "Mercado Monumento al Caminero" parada obligada para degustar de las delicias.

¿Deseas ser parte del Festival del Atol de Elote con tu emprendimiento?

Para participar con tu negocio como productor y comerciantes debes acudir a la Dirección Municipal de Cultura, ubicada en 3.ª avenida 3-10, zona 1, San Lucas Sacatepéquez. El número de teléfono es 7937-3634.

Fechas y horarios del Festival del atol de elote

La actividad se llevará a cabo el Domingo 9 de agosto de 2026 de 9:00 a. m. a 08.00 p. m., la entrada es gratuita.

La cita es en la sexta calle, desde el Mercado Cantonal, hasta la cancha de básquetbol, frente al edificio de la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez.

Parqueo para el Festival del atol de elote

El precio es de Q10 por vehículo durante el evento. El parqueo oficial es el Campo de Fútbol (Estadio) de San Lucas Sacatepéquez.