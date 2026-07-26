El fichaje del marfileño Yan Diomandé por el Real Madrid parece inminente

El Real Madrid quedó a un paso de cerrar la incorporación de la joya marfileña Yan Diomande, de 19 años, luego de que el París Saint-Germain anunciara oficialmente su retiro definitivo de las negociaciones con el RB Leipzig.
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A través de un contundente comunicado, la escuadra parisina dio un paso al costado argumentando que las exigencias económicas tanto del traspaso como del salario eran "completamente desproporcionadas y podían desequilibrar el mercado", según un comunicado facilitado a Sky Sports Alemania.
Además, el equipo parisino lanzó un dardo a las pretensiones de los intermediarios. "El PSG no renunciará a sus principios de gestión financiera rigurosa y de equilibrio de la plantilla", y agregaron que no se dejarían llevar por juegos inflacionistas ni por maniobras de mediadores.
Con el retiro del cuadro francés, el club merengue toma la delantera por el fichaje del extremo africano. Tras haber alcanzado un acuerdo que superaría los 100 millones de euros, según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, la llegada del prometedor extremo se haría oficial en los próximos días.
Salvo un giro drástico de último minuto, la perla del Leipzig terminará vistiendo la camiseta madridista.
*Con información de Mundo Deportivo y Diario Marca