Camilo Calvo Leiva espera audiencia por muerte de su padre, el exviceministro del MEM

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Para esta noche se tiene previsto que Camilo Calvo Leiva tenga la audiencia de primera declaración por la muerte de su padre, el exviceministro de Energía y Minas, Jorge Calvo Drago.

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Camilo Roberto Calvo Leiva, capturado el pasado 18 de julio e hijo del exviceministro de Energía y Minas, Jorge Calvo Drago, sigue aislado en una carceleta de la Torre de Tribunales desde el lunes último a la espera de la primera audiencia, en la que se decidirá si es ligado a proceso penal.

Luego de verificar en el Juzgado de Turno, se comprobó que la audiencia de primera declaración esta programada para las siete de la noche de este miércoles 22 de julio.

Agentes del Sistema Penitenciario (SP) informaron que Calvo Leiva fue separado del resto de personas privadas de libertad tras registrarse conflictos con otros internos cuando permanecía en una carceleta compartida.

Sobre el caso

El sujeto es señalado de haber dado muerte a su padre durante un hecho ocurrido en el interior de una vivienda ubicada en el condominio Bosques de Alcalá I, en Kanajuyú II, zona 16.

Según el reporte policial, vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar gritos de auxilio durante la madrugada, por lo que solicitaron la intervención de la PNC.

Cuando los agentes llegaron al lugar tocaron la puerta de la residencia, fueron atendidos por el propio Calvo Leiva y al ingresar localizaron el cuerpo sin vida del exviceministro, el cual estaba tendido en el suelo con heridas provocadas por arma blanca.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el ataque ocurrió tras una discusión entre padre e hijo.