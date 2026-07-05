Suspenden por este domingo labores de rescate tras accidente aéreo en Chimaltenango

Los equipos de rescate suspendieron este domingo 5 de julio las labores de búsqueda en San Miguel Pochuta tras lograr la recuperación y el traslado al INACIF de dos de los tres tripulantes fallecidos en el accidente de la aeronave.
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Las labores de búsqueda y recuperación en el lugar donde se accidentó la aeronave TG-PIP, en San Miguel Pochuta, Chimaltenango, finalizaron por este día luego de que los equipos de rescate lograran extraer los cuerpos de dos de las tres personas que integraban la tripulación.
Durante la jornada, personal de la Brigada Humanitaria y de Desastres (HDG), en coordinación con otras instituciones, recuperó la segunda víctima del accidente.
Ambos cuerpos fueron llevados a las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca y, más tarde, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos correspondientes.
De acuerdo con los cuerpos de socorro, las operaciones se realizaron en un terreno de difícil acceso con equipos terrestres y aéreos durante tres días consecutivos.
Hasta el momento aún queda pendiente la recuperación del tercer integrante de la tripulación.
Además, las autoridades informaron que el rescatista del Ejército de Guatemala desaparecido durante las operaciones continúa sin ser localizado.